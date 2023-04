Laver Cup: Die Teams nehmen erste Formen an

Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev werden beim Laver Cup für "Team Europe" antreten. Beim "Team World" stehen mit Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz und Frances Tiafoe bereits drei Teilnehmer fest.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2023, 09:35 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas werden für Team Europe auflaufen

Die Teams für die diesjährige Ausgabe des Laver Cups nehmen allmählich Formen an. Seit Donnerstagabend steht fest, dass Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev für die europäische Auswahl auflaufen werden. Der Grieche und der Russe sind somit die ersten beiden Spieler im Team von Björn Borg.

"Sie sind beide unglaubliche junge Spieler auf höchstem Niveau mit einer großartigen Bilanz im Laver Cup", meinte der Schwede. Während Tsitsipas im Einzel bei einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage hält, ist Ruvlev in drei Partien noch ungeschlagen. Borg: "Ich freue mich sehr, Stefanos und Andrey in diesem Jahr in unserem Team zu haben."

Fritz und Tiafoe verstärken "Team World"

Unterdessen stehen bei der Weltauswahl bereits drei Spieler fest. Neben Felix Auger-Aliassime werden auch Taylor Fritz und Frances Tiafoe für die Mannschaft von John McEnroe spielen. "Ich weiß, dass ich mich auf diese Jungs verlassen kann (...). Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit ihnen in Vancouver eine Chance haben", meinte der US-Amerikaner.

In der kanadischen Metropole wird "Team World" versuchen, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Überlagert wurde der Premierentriumph 2022 vom Karriereende Rogers Federers. In diesem Jahr findet der Team-Wettbewerb vom 22. bis 24. September statt. Für jede Auswahl werden sechs Spieler nominiert.