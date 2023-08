Laver Cup: Hubert Hurkacz und Gael Monfils komplettieren Aufgebot

Mit den Zusagen von Hubert Hurkacz und Gael Monfils stehen nun alle Teilnehmer beider Teams beim Laver Cup 2023 in Vancouver fest.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 08:06 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz und Gael Monfils verstärken das Team Europe beim Laver Cup 2023

Der Laver Cup geht 2023 vom 22. bis 24. September in Vancouver über die Bühne und findet in diesem Jahr zum ersten Mal ohne der Beteiligung der teils noch aktiven Legenden Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal statt. Für ein großes Tennisfest in Kanada ist dennoch gesorgt, denn die Team-Kapitäne Björn Borg und John McEnroe haben sich bei der Wahl ihrer Spieler nicht lumpen lassen.

Das Team World um Ex-Tennis-Rüpel McEnroe stand als erstes komplett fest. So darf sich der in Wiesbaden geborene US-Amerikaner auf die tatkräftige Unterstützung von Taylor Fritz (USA), Frances Tiafoe (USA), Tommy Paul (USA), Felix Auger-Aliassime (Kanada), Francisco Cerundolo (Argentinien) und Ben Shelton (USA) verlassen.

Tolle Show ist garantiert

Team Europe wurde in seiner Gesamtheit erst am Mittwoch präsentiert: Waren zunächst die Top-Spieler Holger Rune (Dänemark), Casper Ruud (Norwegen), Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Andrey Rublev (Russland) festgestanden, nominierte der fünfache Wimbledon-Champion Borg nun auch Hubert Hurkacz (Polen) und den beliebten Showman Gael Monfils (Frankreich).

Freunde der gepflegten Tennis-Unterhaltung sollten also vollends auf ihre Kosten kommen. Bei den bisherigen fünf Austragungen des internationalen Tennis-Wettbewerbs holte das Team Europe viermal den Titel, während Team World erst einmal - und zwar im Vorjahr - den Sieg davontragen konnte.