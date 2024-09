Roger Federer spielt wieder! Wenn er fit ist...

Roger Federer wieder bei einem richtigen Match auf dem Tennisplatz? Das könnte schon bald passieren. Das hat sein Manager Tony Godsick verraten. Doch zuerst muss der Schweizer sich wieder zu hundert Prozent fit fühlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2024, 07:43 Uhr

© Getty Images

Er gehörte zu den Personen, die beim Laver Cup in Berlin am meisten zu tun hatten: Roger Federer. Der Schweizer unternahm alles, um den von ihm mit ins Leben gerufenen Wettbewerb entsprechend zu inszenieren. Hohe Aufmerksamkeit erreichten auch Videos, in denen Federer mit einem Tennisschläger agierte. Mal spielte er ein paar Volleys gegen eine Tenniswand, mal spielte ein paar Bälle mit Juniorinnen. Doch die Chancen stehen gut, dass man Federer in Zukunft auch mal für ein Match auf dem Platz sehen wird – wenn auch nur für ein Showmatch.

Wieder mit Rafael Nadal auf dem Platz

Im Gespräch mit der spanischen Zeitung “Marca” äußerte sich Tony Godsick, der Manager des Schweizers, zu Rogers möglicher Rückkehr auf den Tennisplatz: „Seit Rogers Rücktritt will er kein Spiel mehr bestreiten, bis er sich körperlich fit fühlt. Denken Sie an den Zuschauerrekord, den sie in Südafrika aufgestellt haben. Wir wollen große Dinge erreichen. Wenn es eine Chance gibt, diesen Rekord eines Tages zu brechen, wird Roger das sicher in Betracht ziehen."



Bei seinen möglichen Gegnern oder Mitspielern steht Rafael Nadal ganz oben auf der Kandidatenliste: "Sie arbeiten beide gerne zusammen, und ich arbeite gerne mit Carlos Costa. Ich habe sehr gute Erinnerungen.“