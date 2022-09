Laver Cup: Matteo Berrettini und Novak Djokovic bescheren Team Europe komfortable Führung

Matteo Berrettini und Novak Djokovic haben mit einer starken Leistung gegen Jack Sock und Alex de Minaur für eine 8:4-Führung beim Laver Cup für Team Europe gesorgt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.09.2022, 23:33 Uhr

Novak Djokovic holte an der Seite von Matteo Berrettini die nächsten Punkte für Team World

Matteo Berrettini und Novak Djokovic haben einen höchst erfolgreichen Arbeitstag hinter sich: Sowohl der Italiener als auch der Serbe haben für Team Europe gleich in zweifacher Hinsicht für Erfolgsmeldungen gesorgt. Nachdem Berrettini und Djokovic bereits im Paarlauf erfolgreich waren, triumphierten die beiden Europäer zum Abschluss von Wettkampftag zwei beim Laver Cup auch im Paarlauf.

Gegen die beiden Vertreter von Team World - Jack Sock und Alex de Minaur - legten Berrettini und Djokovic einen Blitzstart hin, schnell lagen die Europäer mit 3:0 in Front. Diesen Vorsprung transportierte das Duo sicher zum 5:2, mussten dann aber im letzten Abdruck das Rebreak hinnehmen. Kein Beinbruch für die Favoriten, die etwas später per Break den 7:5-Satzgewinn fixierten.

Auch in Satz zwei blieb das australisch-amerikanische Duo von einem frühen Break nicht verschont: Berrettini und Djokovic schnappten sich den Aufschlag zum 3:1 und zogen erneut schnell auf einen Drei-Game-Vorsprung davon. Die Entscheidung in diesem Match: Nach knapp eineinhalb Stunden fixierten die Europäer den 7:5 und 6:2-Erfolg. Damit geht Team Europe mit einem komfortablen 8:4-Vorsprung in den dritten und letzten Wettkampftag beim Laver Cup.