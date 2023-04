Laver Cup: Nick Kyrgios schlägt für Team World auf

Nick Kyrgios wird beim diesjährigen Laver Cup für das Team World an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.04.2023, 20:04 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios wird in Vancouver am Start sein

Verstärkung für das Team World beim diesjährigen Laver Cup: Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, wird Nick Kyrgios für die Mannschaft von John McEnroe an den Start gehen. Der Australier ist neben Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz und Frances Tiafoe somit bereits der vierte Spieler, der der Weltauswahl seine Zusage für das Team-Event gegeben hat.

"Ich freue mich riesig, Teil des Team World zu sein. Wie ich schon oft gesagt habe, ist es etwas ganz Besonderes, dass ein Junge aus Canberra die Welt vertritt. Ich bin bereit, in die Schlacht zu ziehen", wurde Kyrgios, der den Laver Cup im vergangenen Jahr aus persönlichen Gründen ausgelassen hatte, zitiert.

"Nick ist einer der talentiertesten Spieler auf der Tour", meinte Teamkapitän McEnroe. "Wir haben letztes Jahr in Wimbledon gesehen, zu welchem Tennis er fähig ist und wir freuen uns alle darauf, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen. Er bringt viel Energie und Leidenschaft mit. Ich bin begeistert, ihn in Vancouver wieder im Team zu haben." In diesem Jahr findet der Laver Cup vom 22. bis 24. September in der kanadischen Metropole statt.

Aktuell laboriert Kyrgios noch an den Nachwehen einer Knie-Operation. Daher konnte der Australier in dieser Saison bislang kein einziges Match bestreiten. In der Vorsaison hatte der aktuelle Weltranglisten-26. in Wimbledon das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere erreicht.