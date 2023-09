Laver Cup: Shelton und Tiafoe sichern Titelverteidigung für Team Welt

Das ging schnell: Frances Tiafoe und Ben Shelton haben mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Hubert Hurkacz und Andrey Rublev bereits im ersten Match des Finaltages beim Laver Cup in Vancouver die Titelverteidigung für Team Welt sichergestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 23:11 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe und Ben Shelton haben für Team Welt den Sack zugemacht

Eigentlich ist das Format des Laver Cups ja so ausgelegt, dass die Spannung bis spät in den dritten Spieltag hinein erhalten bleibt. Bei der sechsten Ausgabe des Team-Wettbewerbs in Vancouver erwies sich Team Welt aber als zu stark. Und verteidigte mit dem 7:6 (4) und 7:6 (5) von Frances Tiafoe und Ben Shelton gegen Hubert Hurkacz und Andrey Rublev den im vergangenen Jahr in London gewonnenen Titel.

Damit ging die Mannschaft von John McEnroe mit 13:2 in Führung. Ein Vorsprung, den Team Europa unter der Leitung von Björn Borg nicht mehr hätte aufholen können.

Europa war mit einem 2:10-Defizit in den Schlusstag gegangen - am Freitag und Samstag hatte lediglich Casper Ruud gegen Tommy Paul reüssieren können. Alle anderen Matches waren an Taylor Fritz und Co. gegangen. Europa hätte am heutigen Sonntag alle vier noch ausstehenden Begegnungen für sich entscheiden müssen, um den Pokal wieder zurückzuholen. Das hatte sich schon nach der ersten Partie erledigt.