Laver Cup 2023: Spieler, Spielplan, Modus, TV- und Livestream - alle Infos!

Wer ist beim Laver Cup (22. bis 24. September 2023) am Start? Wo wird gespielt? Wer überträgt? Wir haben alle Infos für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.09.2023, 17:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Jahr 1 nach dem Rücktritt von Roger Federer, nun auch beim Laver Cup. Dort hatte der Maestro im Vorjahr einen tränenreichen Abschied gefeiert, im Legendendoppel mit Rafael Nadal.

Und nun? Wird sich zeigen, wie der von Federer mitgegründete Wettbewerb auch ohne ihn auskommt. Federer ist als Fan (und eben: Mitorganisator) zwar auch in diesem Jahr in Vancouver dabei, wird allerdings nicht zum Schläger greifen. Was ihm, Stichwort: Einladungsturnier, sogar gestattet wäre. Aber Federer hat immer noch Knie...

Wer spielt mit beim Laver Cup 2023?

Das Feld ist okay besetzt - zumindest gemessen an den Ansprüchen der Vorjahre. Keiner der ehemaligen Big 4 ist dabei, erst zum zweiten Mal nach 2021, als Djokovic, Federer und Nadal gemeldet waren, aber absagen mussten.

2023 fehlen leider die Top 3 - kein Djokovic, kein Alcaraz, kein Medvedev. Und Holger Rune als Nummer 4 der Welt sagte wegen Rückenproblemen ab.

Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich Fokina, Gael Monfils und Arthur Fils sollen es für Team Europe richten;

Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Francisco Cerundolo, Christopher Eubanks und Milos Raonic sind für Team World am Start.

Björn Borg (Team Europe) und John McEnroe (Team World) geben wieder die Captains.

Wie ist der Modus beim Laver Cup?

An jedem sind vier Matches vorgesehen: drei Einzel und ein Doppel. Für einen Sieg am Freitag gibt es einen Punkt, für einen Sieg am Samstag zwei Punkte, für einen Erfolg am Sonntag drei Punkte. Sollte es nach dem zwölften Match am Sonntag unentschieden stehen, würde ein zusätzliches Doppel stattfinden, das die Entscheidung bringt. Dazu kam es bislang jedoch noch nie.

Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze, mit einem Match-Tiebreak als drittem Durchgang.

Ein paar Gemeinheiten: Kein Spieler darf mehr als zwei Einzel-Matches bestreiten und jeder Akteur muss am Freitag oder Samstag mindestens einmal zum Einsatz kommen. Zudem darf jede Doppel-Paarung nur einmal zusammen spielen.

Wo gibt es den Laver Cup live im TV und Livestream zu sehen?

Augrund der Zeitverschiebung zu Vancouver (9 Stunden zurück!) sind die Nachtschwärmer unter euch gefragt: Am Freitag und Samstag geht's um 22 Uhr MESZ los, am Sonntag um 21 Uhr.

Der Laver Cup 2023 wird im TV auf Eurosport übertragen. Im Livestream seid ihr über den Eurosport Player dabei. Auch über DAZN könnt ihr zuschauen.

Wo findet der Laver Cup 2024 statt?

In Berlin.

Wer hat den Laver Cup bislang gewonnen?

2017 Team Europe 15:9 2018 Team Europe 13:8 2019 Team Europe 13:11 2021 Team Europe 14:1 2022 Team World 13:8