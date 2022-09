Laver Cup: Taylor Fritz ringt Cameron Norrie nieder - Ausgleich für Team World

Taylor Fritz hat beim Laver Cup zum 4:4 für Team World ausgeglichen. Der US-Amerikaner besiegte Cameron Norrie in einer packenden Partie mit 10:8 im Champions Tiebreak.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.09.2022, 18:38 Uhr

Taylor Fritz ist für Team World der Ausgleich gelungen

Team World gelingt es beim diesjährigen Laver Cup weiterhin in beachtlicher Manier, den großen Favoriten von Team Europe Paroli zu bieten. Nach dem Triumph von Jack Sock und Frances Tiafoe im Doppel gegen Rafael Nadal und Roger Federer sowie dem Einzel-Sieg von Alex de Minaur gegen Andy Murray ging es zunächst mit einem 2:2 in Tag zwei.

Da am Samstag für jeden Sieg zwei Punkte zur Disposition stehen, konnte Matteo Berrettini mit seinem Dreisatzerfolg über den Kanadier Felix Auger-Aliassime zunächst auf 4:2 für Team Europe stellen. Nun ist Taylor Fritz aber der Ausgleich für Team World gelungen. Der US-Amerkaner behielt gegen Cameron Norrie hauchzart die Oberhand.

Fritz mit besserem Ende für sich

Eigentlich hatte es ja nach einer klaren Angelegenheit ausgesehen: Fritz holte sich Durchgang eins klar mit 6:1 und konnte in Satz zwei ein frühes Break schnell egalisieren - dann aber glückte Norrie beim Stand von 4:4 im Finish ein weiteres Break, das der Brite dann auch zum Satzausgleich transportieren konnte. Wie bereits in Spiel eins des Tages musste ein Champions Tiebreak für die Entscheidung sorgen.

In diesem hatte Taylor Fritz klar den besseren Start für sich, der 24-Jährige ging mit einer 8:4-Führung in den zweiten Seitenwechsel, Norrie konterte mit vier Punkten am Stück zum 8:8. Dann aber war es wieder an Fritz, das Kommando zu übernehmen: Der US-Amerikaner entschied beide Grundlinienduelle für sich - und fixierte mit 6:1, 4:6 und 10:8 den Ausgleich für Team World.

Die weiteren Spiele am Samstag bestreiten Novak Djokovic gegen Frances Tiafoe sowie Novak Djokovic/Matteo Berrettini und Jack Sock/Alex de Minaur.