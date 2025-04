tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

Learner lernt den Sand in München kennen

Learner Tien sorgte für ein Ausrufezeichen in der letzten Qualifikationsrunde der BMW Open by Bitpanda am Sonntag. Der 19-jährige US-Amerikaner setzte sich eindrucksvoll mit 6:2, 6:2 gegen den zweimaligen München-Finalisten Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden durch. In nur 76 Minuten nahm Tien seinem erfahrenen Gegner fünfmal den Aufschlag ab und sicherte sich damit den Einzug ins Hauptfeld – bei seinem ersten ATP-Tour-Auftritt auf europäischem Boden.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 16:48 Uhr

© Getty Images - BMW Open Learner Tien sammelte bei den BMW Open by Bitpanda wertvolle Erfahrungen auf Sand.

Von Florian Heer aus München

„Heute war es richtig gut. Ich habe mich auf dem Platz deutlich besser gefühlt als gestern“, sagte Tien nach dem Sieg auf dem neuen Centre Court des MTTC Iphitos. „Ich gewöhne mich langsam an den Sandplatz, da ich noch nicht so viel Erfahrung darauf habe – vor allem nicht in Europa. Der Sand hier ist ganz anders als in den USA.“

Auch von der Atmosphäre am Aumeister zeigte sich der Teenager aus dem sonnenverwöhnten Kalifornien begeistert: „Das Turnier ist großartig. Es kommen viele Zuschauer, die Tribünen sind bei allen Matches voll. Es ist mein erstes Mal in Deutschland und ich liebe das Wetter – auch wenn die Sonne nicht scheint, stört mich das nicht. Die Bedingungen sind gut, ich fühle mich großartig.“

Erfolg in Australien

Tien machte bereits Anfang des Jahres auf sich aufmerksam, als er bei den Australian Open sensationell das Achtelfinale erreichte und dabei keinen Geringeren als den früheren Weltranglistenersten Daniil Medvedev besiegte. „Es war großartig. Es war mein erstes Mal bei den Herren bei den Australian Open. Ich hatte keine großen Erwartungen – umso schöner war es, so weit zu kommen“, blickte die ehemalige Nummer vier der Juniorenweltrangliste zurück.

In München trifft Tien nun in der ersten Runde auf den Niederländer Tallon Griekspoor. Ebenfalls für das Hauptfeld des ATP-500-Turniers qualifizierten sich Borna Gojo aus Kroatien, Chun-Hsin Tseng aus Taiwan und der Kasache Alexander Bublik. Als Lucky Loser erhielten auch Alexander Shevchenko aus Kasachstan, Billy Harris aus Großbritannien und schließlich auch van de Zandschulp noch einen Platz im Hauptfeld.

