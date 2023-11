Letzte Challenger 2023 mit Rodionov und Molleker

In der kommenden Woche finden neben den ATP NextGen Finals die letzten vier Challenger-Turnier des Jahres statt. Jurij Rodionov, Rudolf Molleker und einige Spieler aus den Top100 nehmen dafür nochmal das Racket in die Hand.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2023, 17:16 Uhr

© GEPA Pictures

Mit Nuno Borges, Bernabe Zapata Miralles und Albert-Ramos-Vinolas werden in Maia gleich drei Akteure aus den Top100 vertreten sein. Der Portugiese wird beim Heimspiel auch der bestplazierte Spieler des Rankings sein, der in dieser Woche bei allen vier Turnieren antreten wird. Auch Benoit Paire und Fabio Fognini werden die Woche nutzen, um auf der ibirischen Halbinsel noch wertvolle Punkte zu sammeln.

Rodionov in Japan

Neben Maia werden auch in Yokkaichi (Japan), Maspalomas (Spanien) und Temuco (Chile) Challengertitel ausgespielt. In Japan wird Jurij Rodionov sein letztes Turnier des Jahres spielen, der bereits in dieser Woche beim Challenger in Yokohama in der ersten Runde ausschied. Filip Misolic und Lukas Neumayer vertreten die ÖTV-Farben dagegen auf Gran Canaria. Aus deutscher Sicht haben Rudolf Molleker und Henri Squire für das Hauptfeld gemeldet.

Im chilenischen Temuco wird kein Spieler aus dem deutschsprachigen Raum dabei sein. Das Feld besteht größtensteils aus Südamerikanern. Die Challenger Tour pausiert dann für den Rest des Jahres und startet offiziell am 01. Januar 2024 in die neue Saison mit Turnieren in Noumea (Neukaledonien), Nonthaburi (Thailand) und Oeiras (Portugal).