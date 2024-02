Lieber Nummer 1 oder Grand-Slam-Titel? Papa Ruud weiß es...

Ob sein Sohn jemals eines der beiden Ziele erreicht? Nach seinen Leistungen in den letzten Monaten aktuell eher unwahrscheinlich. Aber wenn es doch mal soweit kommen sollte, weiß Papa Ruud, welcher Erfolg am Wichtigsten ist. Für die Familie und für das Tennis in Norwegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 18:32 Uhr

Sein Sohn war durchaus schon mal nahe dran. Sowohl einen Grand-Slam-Titel oder die Nummer 1 der Welt zu werden. In letzter Zeit ist Casper Ruud aber von beidem weiter entfernt. Der Norweger steht aktuell nicht mal mehr in den Top 10. Wenn es aber auf die Sandplätze geht, dürfte mit Ruud wieder zu rechnen sein.

Bis soweit ist, hat sich Ruuds Vater, Christian, schon mal Gedanken gemacht, welchen Erfolg man im Hause Ruud lieber gehabt hätter.

Grand-Slam-Titel wichtiger als die Nummer 1

Ex-Profi Christian Ruud hat mit "Tennis Majors" gesprochen und dabei hat zunächst darauf genatwortet, welchen Einfluss er und sein Sohn auf das Tennis in Norwegen haben bzw. gehabt haben. Der Trainer von Casper Ruud antwortete so auf die Frage: "Ich war gut darin, einen Sport wie Tennis in Norwegen ein wenig populär zu machen, aber Casper ist viel besser als ich und hat noch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jetzt denke ich, dass dieser Sport sehr populär wird und Norwegen nicht mehr nur Wintersport ist, sondern auch etwas anderes, wie Tennis", sagte er.

Und auch diese Frage hat er beantwortet: Ist es besser, einen Slam zu gewinnen oder die Nummer 1 zu werden? Christian Ruud: "Das ultimative Ziel ist natürlich, einen Slam zu gewinnen. Alle Tennisspieler wollen in den Top Ten bleiben, aber einen großen Titel zu gewinnen, das wissen wir alle, das wäre etwas ganz Besonderes", sagte er.