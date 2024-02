Lindsey Vonn: Endlich beim "Rentner-Skifahren" mit Roger Federer

Lang hat es gedauert, aber jetzt haben sich Ski-Ikone Lindsey Vonn und Roger Federer dann doch endlich zum gemeinsamen Skifahren getroffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 05:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Instagram/Lindsey Vonn, Tennischannel Zwei Legenden beim Skiausflug: Roger Federer und Lindsey Vonn

Ein paar Tennisbälle haben Lindsey Vonn und Roger Federer am Jungfrauenjoch in der Schweiz schon geschlagen. Nun haben sie die beiden Superstars auch endlich zum Skifahren getroffen. Ein lang gehegter Wunsch von Vonn, wie sich aus ihrem Post bei X leicht erkennen lässt.

"Ich brauche ein wenig Zeit um zu reflektieren, was das für ich bedeutet", schreibt Vonn beim Kurznachrichtendienst. "Ich habe Roger als Athlet, Philanthrop und unglaublichen Champion über so viele Jahre bewundert. Normalerweise enttäuschen einen Leute, zu denen man aufsieht, auf die eine oder andere Weise, aber nicht Roger. Rog ist das Sinnbild eines wahren Sportsmannes und Champions in jeder Bedeutung des Wortes."

Und weiter: "Wir haben so lange darüber gesprochen, gemeinsam Ski zu fahren, aber ich war mir nicht sicher, ob dies auch passieren würde. Aber so stehen wir jetzt da: zurückgetreten, skifahrend und das Leben genießend. Danke für diese Erinnerung, Rog. Du und Deine Familie seid wirklich einzigartig, aund egal, was die Statistiken sagen, Du wirst für immer der Größte aller Zeiten sein. Weil es braucht viel mehr als die nackten Zahlen, um so einen Eindruck zu hinterlassen wie Du. Ich bin nur eine von Millionen.