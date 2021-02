Lockdown in Victoria: Zuschauer trotz Start einer Impf-Kampagne verboten?

Der Premier des australischen Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, hat sich am Montag nicht festlegen wollen, ob Zuschauer bei den Australian Open 2021 wie geplant am Donnerstag zurückkehren dürfen. Das Ende des fünftägigen Lockdowns wackelt, während ein Impfprogramm im gesamten Land ausgerollt wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2021, 13:06 Uhr

Eine einzige Neuinfektion wurde in ganz Victoria am Montag festgestellt. Damit vergrößert sich der aktuelle Cluster, der in einem Quarantäne-Hotel in Melbourne entstand, auf 17 Covid-19-Fälle. Am Montag wurde die Infektion einer Mutter eines bereits positiv getesteten dreijährigen Kindes registriert.

Unter dem aktuellen Lockdown müssen die insgesamt mehr als sechs Millionen Einwohner Victorias in ihrem Zuhause bleiben. Lediglich essentielle Besorgungen für das tägliche Leben, sowie Arbeit, Fürsorge für andere und Outdoor-Training sind erlaubt.

Bei den Australian Open sind seit Freitag, 23.30 Uhr keine Zuschauer mehr zugelassen, das gilt bis zum Ende des Lockdowns.

Impfdosen kommen in Australien an

"Wir werden mehr sagen können, wenn mehr Zeit vergeht und wir mehr Resultate bekommen", sagte Andrews am Montag in Melbourne. "Wir sind in einer guten Position, aber es ist zu früh, um an Mittwochabend zu denken."

Australien ist mit 29.000 Infektionen und 909 Todesfällen im Vergleich zu den meisten anderen Industrienationen hervorragend mit der Pandemiebekämpfung umgegangen. Gesundheitsminister Greg Hunt kündigte an, dass in den nächsten Tagen mit Impfungen des Stoffes von Biontech/Pfizer begonnen werde. "Ich kann bestätigen, dass die Dosen noch in dieser Woche ankommen", sagte Hunt.

Neuseeland hat indessen einen kurzfristigen Lockdown über die größte Stadt Auckland verhängt. Drei neue Fälle wurden in der Metropole verzeichnet, was Australien dazu veranlasste, die quarantänefreie Einreise für Neuseeländer vorerst zu unterbinden.

