Lopez fordert mehr Respekt für Landsmann Alcaraz

Carlos Alcaraz hat in seinen jungen Jahren schon viel erreicht. Wenn es nach seinem Ex-Kollegen Feliciano Lopez geht, bekommt der Spanier dafür aber nicht genügend Respekt von der Tenniswelt. Lopez kritisiert, dass zu viel Energie darauf verschwendet wird, Alcaraz mit anderen großen Spielern zu vergleichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 21:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

In einem Interview mit der spanischen Zeitung "AS" forderte der 42-jährige Feliciano Lopez, die Tenniswelt sollte Alcaraz für seine Leistungen schätzen, anstatt ihn permanent mit Nadal, Federer und Djokovic zu vergleichen. Wörtlich sagte er in dem Gespräch: "In seinem Alter hat er bereits zwei Grand Slams gewonnen und war die Nummer 1. Er ist einer dieser Spieler, die alle paar Jahre herauskommen. Aber natürlich neigen wir dazu, ihn mit Roger, Rafa und Novak zu vergleichen."

Lopez: Dreimal Michael Jordan ist nicht normal

Für den Ex-Profi und Turnierdirektor des Masters in Madrid erkennt man so nicht die sporliche Größe von Alcaraz: "Die Leute erkennen nicht, was er schon heute geleistet hat. Und was passiert, wenn Alcaraz 15 Slams gewinnt, ist das keine große Sache?"

Lopez sieht Alcaraz schon in der Tradtion mit anderen Legenden – jenseits der Djokovic-Federer-Nadal-Liga: "Die Sache ist die, dass Sampras bei 14 Grand-Slam-Titels war und dann ein Mann aus Manacor kam und 14 gewonnen hat, was man in dem Alter für unmöglich gehalten hat. Ich habe diese Zeit miterlebt. Ich habe gegen sie gespielt. Was geschehen ist, wird sich nicht wiederholen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Wir müssen sagen: 'Hey, es ist unwirklich, einen Michael Jordan zu sehen', drei von ihnen zusammen alle 15 Jahre. Alcaraz ist unglaublich gut. Ich habe keine Erklärung für diese drei. Lasst uns Alcaraz und seine Karriere genießen. Und ob er 10, 12 oder 13 gewinnt, wird die Zeit zeigen. Aber lassen Sie uns schätzen, was er schon jetzt gezeigt hat."