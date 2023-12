Lorenzo Musetti: Keine Angst vor dem Absturz

Lorenzo Musetti hat sich 2023 unter den besten 30 der Weltrangliste etabliert. Dass es im kommenden Jahr nach unten geht, ist eher unwahrscheinlich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.12.2023, 14:16 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti hat 2023 keine Trophäe für die heimische Vitrinie gewinnen können.

Den großen Coup aus dem Jahr 2022 konnte Lorenzo Musetti in dieser Saison nicht wiederholen. Den ersten beiden Titeln auf der ATP-Tour in Hamburg und Neapel, folgten in den letzten zwölf Monaten keine weiteren Pokale. Trotzdem hat sich der 21-Jährige in diesem Jahr in der Spitze der Weltrangliste etablieren können. Im Juni gab es mit Platz 15 die bisher höchste Platzierung im ATP-Ranking zu feiern.

Das Jahr beendet der Italiener auf Platz 27. Nie stand Musetti in 2023 schlechter. Beim Blick auf die erspielten Weltranglistenpunkte fällt auf, dass vor allem die Konstanz in diesem Jahr die Punkte einbrachte. Denn nicht nur ohne Titel blieb der von Simone Tartarini tranierte Nachwuchsstar in diesem Kalenderjahr. Auch eine Finalteilnahme blieb Musetti verwehrt, klammert man den Davis Cup und den United Cup als Teamwettbewerb aus. Lediglich drei Halbfinals in Barcelona, Chengdu und Bastad stehen als beste Ergebnisse zu Buche.

Lorenzo Musetti hat die Punkte gut verteilt

Doch der Vorteil für Lorenzo Musetti ergibt sich für das kommende Jahr genau daraus. Diese Ausgangslage garantiert, bei keinem Turnier viele Punkte verteidigen zu müssen. Mit 180 Punkten sind die Halbfinalteilnahme in Barcelona (500er-Kategorie), das Viertelfinale in Monte Carlo (Masters-Kategorie) und das Achtelfinale bei den French Open die größten Punktezahlen, die auf einen Schlag verloren gehen könnten, sollte bei diesen Turnieren das frühe Ausscheiden passieren.

So bleibt die Gewissheit, dass auch bei frühen Niederlagen ein plötzlicher Absturz in der Rangliste nicht passieren kann. Und umgekehrt ist der Vorteil, dass mit einer Finalteilnahme oder dem dritten Titel auf der ATP-Tour das Punktekonto wächst und die Platzierung steigt. Vielleicht ja auch mit einem guten Ergebnis bei einem der großen Turniere und der Annährung an die Top10.