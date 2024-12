Macau Tennis Masters: Weihnachtszeit ist in China Tenniszeit

Zum wiederholten Mal finden die Macau Tennis Masters statt, gespielt wird ausgerechnet an den Weihnachtsfeiertagen. Aber ja, Tennis geht halt immer, absolut egal wann.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 17:31 Uhr

Also sagen wir, Tennis geht immer, auch an Weihnachten, aber eventuell nicht unbedingt in unseren Breitengraden. So ehrlich muss man sein, Weihnachten ist in weiten Teilen Europas ein Fest der Familie, eine besinnliche Zeit, in der man nicht unbedingt in eine vollgepackte Tennis-Arena pilgert, um den Topstars bei der Arbeit zuzusehen, egal wie hoch die Qualität der Darbietungen sein mag.

Aber was für Europa gilt, gilt selbstredend nicht automatisch auch für China. Und gerade dort, genauer gesagt in der Sonderverwaltungsregion Macau (die bis 1999 eine portugiesische Kolonie war), treffen sich zwei prominente Spielerinnen und vier prominente Spieler zum launigen Exhibition-Spaß - wenngleich die Partien mit Sicherheit auch als Vorbereitung für die ja tatsächlich nicht mehr allzu ferne Saison 2025 genutzt werden wollen - absurd, wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man daran denkt, dass es bereits in knapp einer Woche wieder um handfeste ATP- und WTA-Ranglisten-Punkte geht.

En detail werden sich am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag die sechs Protagonist:innen Casper Ruud, Kei Nishikori (der für den verletzten Italiener Lorenzo Musetti einspringt), Xinyu Wang, Juncheng Shang, Karolina Muchova und Andrey Rublev den Sieg in der MGM-Cotai-Arena untereinander ausmachen. Im Übrigen sind auch die Posten der Teamkapitäne mit bekannten Persönlichkeiten besetzt. Sowohl French-Open-Sieger Michael Chang als auch die Ex-Weltranglisten-Zweite Li Na werden ihre Schützlinge zu Top-Leistungen anspornen.

Gerade Muchova, die nach einer längeren Verletzungspause erst das zweite Halbjahr des Jahres 2024 wieder voll angehen konnte, wird sich über eine vernünftige Vorbereitung für die ersten Aufgaben des neuen Jahres freuen.

Hier das genau Programm der Macau Tennis Masters 2024:

24. Dezember 2024:

Casper Ruud vs. Kei Nishikori

Andrey Rublev vs. Juncheng Shang

Juncheng Shang/Xinyu Wang vs. Andrey Rublev/Karolina Muchova

25. Dezember 2024:

Xinyu Wang vs. Karolina Muchova

Casper Ruud vs. Andrey Rublev

Juncheng Shang vs. Kei Nishikori