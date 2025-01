Madison Keys: Feuer alleine wird gegen Svitolina nicht reichen

Madison Keys hat im Head-to-Head mit Elina Svitolina knapp die Nase vorne. Und muss die Partie gegen die Ukrainerin wohl anders angehen als jene gegen Elena Rybakina.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 08:00 Uhr

© Getty Images Madison Keys hat ihre letzten neun Matches gewonnen

Madison Keys hat spät in ihrer Karriere noch einmal etwas völlig Neues versucht, nämlich einen Schlägerwechsel. Während Keys bis Ende der vergangenen Saison mit Racquets von Wilson unterwegs, versucht die Frischvermählte es ab 2025 mit Yonex. Bislang mit sehr anständigem Erfolg: in Adelaide konnte Keys vor wenigen Tagen den Titel holen, bei den Australian Open steht sie schon im Viertelfinale, trifft morgen auf Elina Svitolina.

Und das ist eine komplett anders veranlagte Spielerin als Elena Rybakina, gegen die Madison Keys am Montag in drei Sätzen siegreich blieb. Gegen Rybakina hat Keys Feuer mit Feuer bekämpft - auf der WTA-Tour ist eigentlich keine andere Partie vorstellbar, in der die Bälle ähnlich flach und hart über das Netz geprügelt werden. Svitolina dagegen kommt eher über die Platzierung und ihren außerordentlichen Kampfgeist. Da wird Madison Keys ihr Risiko vielleicht ein wenig drosseln müssen.

Keys und Svitolina fehlt der Major-Triumph

Das letzte von bislang fünf Treffen der beiden gab es vor drei Jahren in Australien, nämlich in Adelaide. Keys gewann nicht nur dieses Match, sondern gleich auch das ganze Turnier. Seitdem ist einiges passiert - Elina Svitolina etwa hat eine Tochter zur Welt gebracht. Was ihre Produktivität bei den Majors keineswegs in Mitleidenschaft gezogen hat: Nach der Geburt von Skai hat die Ehefrau von Gael Monfils schon vier Mal das Viertelfinale eines Grand-Slam-Events erreicht.

Was beiden Spielerinnen noch fehlt, ist ein Triumph bei einem der vier größten Turniere der Szene. Madison Keys stand 2017 immerhin im Endspiel der US Open, ging dort aber gegen Sloane Stephens unter. Die weiteren Aussichten in Melbourne sind interessant: Denn im Halbfinale wartet auf die Siegerin entweder Iga Swiatek oder Emma Navarro. Und wiewohl Swiatek die Favoritin auf den Finalplatz aus der unteren Hälfte ist, so hat die Polin in Melbourne bislang noch nicht ganz bis zum Schluss reüssieren können.

