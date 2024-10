Madison Keys hat mit 2024 abgeschlossen - und ist bereit für die Ehe

Madison Keys wird 2024 nicht mehr auf der WTA-Tour aufschlagen. Dafür stehen private Veränderungen an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 12:10 Uhr

© Getty Images Madison Keys hat eine solide Saison 2024 gespielt

Man kann es drehen und wenden, wie man will: In Wimbledon war alles angerichtet für Madison Keys. Und hätte die US-Amerikanerin ihre vielen Chancen im Achtelfinale gegen Jasmine Paolini genutzt, dann wäre der erste Titel bei einem Major eine sehr reelle Möglichkeit gewesen. Bekanntlich hat sich Keys in der Endphase der Partie gegen Paolini aber am Oberschenkel verletzt. Und musste den Court unter Tränen verlassen.

So viel Drama gab es danach nicht mehr, der Herbst hat keine großen Erfolge mehr für Madison Keys gebracht. Der Auftritt gegen Beatriz Haddad Maia in Wuhan wird der letzte des Jahres gewesen sein, Keys liegt auf einem soliden Weltranglisten-Platz 20. Einen Titel hat sie 2024 gewonnen, erstaunlicherweise auf Sand in Strasbourg, fast ebenso erstaunlicherweise auch noch ohne Satzverlust.

Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Im sportlichen Bereich. Privat hat sich Keys ja schon seit längerer Zeit mit Bjoern Frantangelo verlobt. Und wie man aus ihrer Abschiedsnachricht für die Saison bei X lesen konnte, steht nun bald das gegenseitige Ja-Wort an.