Gauff gegen Mboko: Das Ex-Phänomen trifft das nächste

Victoria Mboko hat vor allem auf der ITF-Tour in diesem Jahr eine grandiose Bilanz hingelegt. Heute fordert die 18-jährige Kanadierin in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom Coco Gauff.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.05.2025, 06:56 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko fordert heute Coco Gauff

Als Coco Gauff vor mittlerweile schon sechs Jahren ihre ersten Duftmarken auf der WTA-Tour hinterlassen hat - vornehmlich in Wimbledon, wo ihr ein Sieg gegen Venus Williams gelang - da hat sie das als 15-Jährige getan. Der Hype und die Erwartungen waren groß, im Herbst desselben Jahres sollte in Linz der erste Turniersieg folgen. Mittlerweile sind ein Championat bei einem Major US Open 2023), im vergangenen Jahr der Titel bei den WTA Finals und noch ein paar Highlights dazugekommen.

Und bemerkenswert: Gegen jüngere Spielerinnen hat Gauff eine Bilanz von 9:1-Siegen, was vor allem Mira Andreeva schmerzt, die bislang alle drei Matches gegen die US-Amerikanerin verloren hat. Im Viertelfinale von Rom könnte es das nächste Aufeinandertreffen der beiden geben.

Gauff kommt mit guter Form aus Madrid

Wenn denn Coco Gauff ihre zuletzt sehr gute Form von Madrid, wo sie das Endspiel gegen Aryna Sabalenka in zwei recht knappen Sätzen verlor, mit in die Ewige Stadt retten konnte. Den ersten potenziell schwierigen Test gibt es gleich heute Abend. Da bekommt es Gauff mit Victoria Mboko zu tun. Und die erst 18-jährige Kanadierin spielt eine bravouröse Saison.

31 Siege stehen da zu Buche bei nur drei Niederlagen: davon gab es jeweils eine bei den ITF-Turnieren in Macon und zuletzt in Saint-Malo. Und in der zweiten Runde von Miami, wo Mboko nach einem Auftaktsieg gegen Camila Osorio letztlich Paula Badosa im Tiebreak des dritten Satzes unterlag. Aber klar: Hätte Mboko diese Serie auf der „großen“ WTA-Tour hingelegt, dann würde sie in der Weltrangliste nicht auf Position 156 rangieren. Die Einsätze und Herausforderungen sind bei einem 1000er wie. in Rom natürlich höher.

Mboko muss durch die Qualifikation

Geschenkt hat Victoria Mboko die Chance auf ein sportliches Treffen mit Coco Gauff jedenfalls nicht bekommen. In der Qualifikation schlug sie mit Cristian Busch und Camilla Rakhimova zwei gesetzte Spielerinnen. Und in Runde eins des Hauptfelds schlug sie die Italienerin Arianna Zucchini sicher mit 6:3 und 6:2. Drei Erfolge, die sie in den Charts schon mal um 20 Plätze nach vorne gehievt haben.

