Marc-Kevin Goellner bringt neuen Challenger nach Deutschland

Marc-Kevin Goellner, ehemaliger Davis-Cup-Spieler, und Veranstalter Marc Raffel werden im Juni die Turnier-Landschaft in Deutschland um ein weiteres ATp-Challenger-Turnier bereichern. Die Veranstaltung wird vom 22.05. bis zum 29.05.2022 beim TC RW-Troisdorf über die Bühne gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2022, 11:44 Uhr

© M.A.R.A. Sports Consulting Marc Kevin Goellner und Marc Raffel stoßen auf das neue Challenger-Turnier in Köln an

Goellner hat während seiner Zeit als Tennis-Profi nicht nur spielerische Akzente gesetzt, als er etwa 1993 in Nizza im Endspiel Ivan Lendl besiegte und seinen ersten Turniersieg feierte. Der zweite und letzte folgte drei Jahre später in Marbella, dort schlug Goellner im Endspiel Alex Corretja zweimal im Tiebreak. Goellner war auch Teil mehrere deutscher Davis-Cup-Teams, so blieb sein Erfolg im entscheidenden Match gegen Horst Skoff in Unterpremstätten 1994 unvergessen. Ein Jahr zuvor hatte der mittlerweile 51-Jährige mit Deutschland im Endspiel Australien mit 4:1 besiegt und den Titel geholt.

Nein, Goellner prägte auch modisch alle nachfolgenden Generationen: nämlich durch seine verkehrt aufgesetzte Kappe. Diese Variante hat viele Nachahmer gefunden - im Moment wird sie am erfolgreichsten von Matteo Berrettini vorgetragen.

Und nun wird Marc-Kevin Goellner gemeinsam mit dem Kölner Veranstalter Marc Raffel ein ATP-Challenger-Turnier veranstalten. Und zwar beim TC RW-Troisdorf. Warum gerade dort und nicht im benachtbarten, viel größeren Köln? "Das ist eine schwierige Frage", wird Goellner in einer Presseaussendung zitiert. "Ich glaube, dass viele Strukturen bereits sehr fest gefahren sind und sich schwer tun Neues zuzulassen oder zu fördern. In Troisdorf ist die Unterstützung für unser ATP Turnier erfreulicherweise sehr breit aufgestellt. Landrat, Bürgermeister und der ausrichtende Verein ziehen mit uns an einem Strang. Und ohne uns zu sehr loben zu wollen, aber Marc Raffel und meine Person bündeln ja schon eine gewaltige Expertise, die Events wie die Saturn Oil Open offensichtlich möglich machen."

Goellner fordert auch mehr ITF-Turniere

Nun gibt es in Deutschland zwar einige Möglichkeiten, bei Challenger-Turnieren Punkte zu holen. Verglichen aber etwa mit Italien sind es einfach zu wenige Veranstaltungen. "Die Organisation einer solchen Veranstaltung verschlingt enorm viel Zeit und Verantwortung," so Goellner weiter. "Der Verein RW Troisdorf und die Region unterstützen uns jedoch sehr vorbildlich. Und dann benötigst du die Personen, die riskieren und anpacken können. Das alles zueinander zu bringen ist eine große Herausforderung, die viele scheuen. Meiner Meinung nach, sollte man auch mehr ITF Turniere in Deutschland organisieren -also die Einsteigerturniere-, um eine für deutsche Nachwuchsspieler interessante Turnierlandschaft zu erstellen."

Ins selbe Horn stößt Veranstalter Marc Raffel. "Die deutsche Tennis Turnierlandschaft benötigt ganz dringend neue Veranstaltungen und eine klare Konzeption. Hinter den großen Turnieren in München, Hamburg und Halle gibt es z.B. in Heilbronn, Braunschweig, Eckenthal, Ismaning, Lüdenscheid und Meerbusch bedeutende ATP Challenger Turniere. Diese sind nicht nur populäre Events für die gesamte Region sondern auch ein wichtiges Spielfeld für unsere deutschen Profis. In diesem Bereich müssen die Veranstalter seitens der Verbände noch viel mehr Unterstützung bekommen, da ist hier noch viel Luft nach oben." Und die will man in Troisdorf erstmals im Mai 2022 nutzen.