Marcus Willis – der Sensationsmann kehrt nach Wimbledon zurück

Nach seinem eigentlichen Karriereende kehrte der Brite Marcus Willis, der Überraschungsmann des Wimbledon-Turniers 2016, für das Doppel zurück – erfolgreicher denn je.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.06.2024, 08:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach 6 Jahren kehrt Marcus Willis nach zwischenzeitlichem Karriere-Ende wieder nach Wimbledon zurück.

Eigentlich schien die Cinderella-Story des Marcus Willis in Wimbledon bereits auserzählt zu sein. Unvergessen, als der Brite 2016 als Nr. 772 der Weltrangliste in Wimbledon auftauchte. Mit drei Siegen in der Qualifikation, drunter gegen Andrey Rublev und Daniil Medvedev, schaffte er den Sprung ins Hauptfeld, wo er ebenfalls eine Runde gewinnen konnte und sich erst dem Maestro Roger Federer glatt geschlagen geben musste.

Doch der große Erfolg war leider nicht der erhoffte Durchbruch für den damals 25-jährigen. Als Höchstplatzierung reichte es für Platz 332 im Ranking, ehe sich seine Karriere wieder den kleineren Tennisbühnen der Welt zuneigte und schließlich im Frühjahr 2021 von ihm beendet wurde. Jedoch nur vorläufig, wie sich später herausstellen sollte.

Anscheinend hatte Willis noch eine Rechnung mit dem Profi-Tennis offen und kehrte völlig überraschend im Doppel wieder auf die Tour zurück. Gestartet im Sommer 2022 beim ITF-Turnier in Roehampton, wo treffenderweise auch die Qualifikation für Wimbledon stattfindet, schaffte er an der Seite seines Landsmanns Mark Whitehouse den ersten Match-Sieg. Und es sollte noch viel besser kommen.

Mit wechselnden Partnern startete der heute 33-jährige eine wahre Siegesserie. Nach drei ITF-Titeln 2022 legte er im Folgejahr fünf weitere nach und krönte die Saison mit seinem ersten Challenger-Erfolg im spanischen Maspalomas. In dieser Spielzeit errang er mit seinem Erfolg in der Vorwoche in Nottingham seinen bereits sechsten Challenger-Titel der Saison und zog damit erstmals in die Top 100 der Weltrangliste ein.

Belohnt wurde der Aufstieg des Linkshänders im Doppel-Ranking mit einer Wildcard für das Doppel-Hauptfeld in Wimbledon, wo er mit seinem Landsmann Jay Clarke an den Start gehen wird. Und somit wird die Geschichte um das Wimbledon-Wunder des Marcus Willis um ein neues Kapitel erweitert – mit einer Rückkehr nach 6 Jahren inklusive zwischenzeitlichem Karriere-Ende.