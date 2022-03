Maria Sharapova blickt im Podcast auf ihre Karriere zurück

Die frühere Weltranglistenerste, Maria Sharapova, hat sich im Podcast „Never stand still“ über ihre Tennis-Anfänge und die Unterstützung ihrer Familie geäußert.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2022, 14:12 Uhr

Ehemalige Nummer 1 der Welt: Maria Sharapova

„Meine beiden Eltern stammen eigentlich aus Belarus. Wegen der Explosion von Tschernobyl zogen sie nach Sibirien, also wurde ich dort geboren. Im Alter von zwei Jahren zogen wir nach Sotschi, einer viel komfortableren Stadt. Dort fing ich an, Tennis zu spielen. Im Alter von fünf Jahren ging ich in diese kleine Akademie in Moskau, die von Martina Navratilova geleitet wurde. Sie sagte meinem Vater, wir müssten aus Russland verschwinden. Die Bedingungen für einen Sportler sind in den USA, insbesondere in Florida, viel besser. Im Nachhinein denke ich, dass dies die wichtigsten Jahre waren. Ich hatte so viel Glück, dass ich mich in diesen Sport verliebt habe.“

„Wenn ich keinen Druck verspüre, würde ich mir Sorgen machen“

Sharapova bemerkte, dass ein gewisser Druck auf dem Platz normal sei. Sie fügte jedoch hinzu, dass es die starke Denkweise sei, die einem dabei helfe, alles auf dem Platz zu überwinden „Wenn man auf den Court geht, spürt man natürlich Druck. Wenn ich keinen Druck verspüre, würde ich mir Sorgen machen. Man muss diese Momente der Unsicherheit, egal in welcher Phase des Lebens man sich befindet, überwinden – und mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Meine Eltern haben dazu beigetragen, diese Denkweise zu formen", erklärt Sharapova. „Meine Mutter erinnerte mich daran, dass es für mich um den Spaß ging. Egal wie erfolgreich ich wurde, es ging um die Wirkung und die Verbesserung, die ich jeden Tag machte.“

Sharapova holte in ihrer Karriere fünf Grand-Slam-Titel.