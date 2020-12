Maria Sharapova gibt Verlobung bekannt

Maria Sharapova hat auf Instagram die Verlobung mit ihrem Freund Alexander Gilkes bekannt gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2020, 22:49 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova hat sich verlobt

Nicht ganz ein Jahr ist es her, dass Maria Sharapova ihre professionelle Tennis-Karriere beendet hat. Bei den Australian Open war endgültig Schluss, nach insgesamt fünf Titeln bei Grand-Slam-Turnieren - in Wimbledon, Melbourne und bei den US Open jeweils einem, in Roland Garros deren zwei. Wer ihrem Instagram-Feed folgt, weiß aber: Sport spielt nach wie vor eine große Rolle im Leben der Russin.

Nun tritt Sharapova in eine neue Phase ihres Lebens ein. Denn wie sie ebenfalls auf Instagram verkündete, hat sie sich mit ihrem Freund Alexander Gilkes verlobt. Wohl zur Überraschung vieler Fans. Denn Sharapova selbst spricht von einem „kleinen Geheimnis“. Wir gratulieren herzlich.