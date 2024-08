Marketa Vondrousova an der Schulter operiert

Nach den Absagen für das olympische Tennisturnier und die US Open aufgrund von anhaltenden Schulterproblemen hat die ehemalige Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova die Konsequenzen daraus gezogen und sich einer Schulter-Operation unterzogen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 10:35 Uhr

© Getty Images Aufgrund ihrer anhaltenden Schulterprobleme war für Marketa Vondrousova eine Operation unausweichlich.

Die Befürchtung eines längeren Ausfalls der Tschechin Marketa Vondrousova nach ihren Absagen für Olympia in Paris und das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York aufgrund von Schulterproblemen hat sich leider bewahrheitet. Wie die Tschechin via Instagram mitteilte, musste sie sich einer Operation an der lädierten linken Schulter unterziehen, die nach ihrer Aussage nun unausweichlich war.

Mit der Thematik Operationen musste sich die 25-jährige im Laufe ihrer Karriere bereits davor schon zweimal beschäftigen. Nach ihrem sensationellen Finallauf bei den French Open 2019 musste sich die Tschechin am linken Handgelenk operieren lassen, schaffte aber eine grandiose Rückkehr, gekrönt mit dem Wimbledontitel 2023. Auch nach dem Triumph an der Church Road musste sie sich noch einmal einer Operation am gleichen Handgelenk unterziehen, schaffte aber anschließend den erneuten Sprung auf ihr Karrierehoch in der Weltrangliste.

Trotz des neuerlichen Rückschlags blickt die Linshänderin optimistisch in die Zukunft. Dass sie sportliche und gesundheitliche Rückschläge meistern kann, hat die ehemalige Weltranglisten-6. bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Auch im privaten Bereich lässt sich die aktuelle Nr. 22 im WTA-Ranking nicht unterkriegen. Nach dem Tod ihres Großvaters im Frühjahr und der Scheidung von ihrem Ehemann Stepan Simek genießt Vondrousova aktuell das Glück mit ihrem neuen Partner Andrew Paulson, der ebenfalls als Tennisprofi auf der Tour unterwegs ist und aktuell auf Platz 360 im ATP-Ranking steht. Mit ihren erst 25 Jahren sollte die tschechische Billie-Jean-King-Cup-Spielerin aber noch viel Tennis in ihrem Köcher haben.