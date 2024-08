Nach Olympia: Vondrousova verpasst auch US Open

Die Tschechin Marketa Vondrousova wird nach dem olympischen Tennisturnier mit den US Open einen weiteren Höhepunkt des Jahres verpassen.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 10:15 Uhr

© Getty Images Sportlich muss Marketa Vondrousova mit der Absage der US Open den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Die Wimbledonsiegerin von 2023 tritt auch beim letzten Major des Jahres in New York nicht an, das teilte Vondrousova am Freitag mit, gut eine Woche vor dem Start des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Die 25-Jährige, olympische Silbermedaillengewinnerin von 2021, konnte an den Sommerspielen in Paris aufgrund einer Handverletzung nicht teilnehmen. Stattdessen werde sie sich "auf die US Open konzentrieren", ließ Vondrousova im Juli wissen - aus dem Comeback in New York wird nun aber nichts. Die Nummer 18 der Welt hat seit ihrer Erstrunden-Niederlage in Wimbledon Anfang Juli kein Spiel mehr bestritten.

Trotz der sportlichen Rückschläge blickt die Linkshänderin gerade im privaten Bereich wieder optimistisch nach vorn. Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Stepan Simek hat sie mit ihrem Profikollegen Andrew Paulson einen neuen Partner an ihrer Seite. Bestens gelaunt zeigte sie sich kürzlich sowohl beim Tennis-Bundesligaspiel, wo ihr 22-jähriger Landsmann in der höchsten deutschen Spielklasse für den TC Augsburg antritt, als auch beim ATP-Challenger-Turnier im italienischen Cordenons, wo die aktuelle Nr. 319 das Halbfinale erreichen konnte.