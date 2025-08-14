US Open: Wildcards vergeben - unter anderem an Venus Williams

Der US-Tennisverband hat die Spielerinnen und Spieler bekanntgegeben, die eine Wildcard für die anstehenden US Open erhalten. Ein Freifahrtsschein ins Hauptfeld geht an die zweifache Siegerin Venus Williams.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 21:11 Uhr

Es stellt sich ja seit Jahren die Frage, ob eine Rückkehr von Venus Williams in den Tourbetrieb als Comeback zu werten ist - zu spärlich gesät sind die Auftritte der älteren Williams-Schwester. Auch, weil Venus verletzungsbedingt immer wieder zurückgeworfen wird.

Zuletzt hatte Williams allerdings in Washington und Cincinnati gespielt, bei ersterem Turnier sogar ein Ründchen gewonnen - mit stolzen 45 Jahren. Dass ein Auftritt bei den US Open die Folge ist, war absehbar.

Und so kommt es nun auch. Williams aktuell aber nur auf Rang 654 notiert ist (und zum Meldeschluss gar nicht im Ranking notiert war), ist sie auf eine Wildcard angewiesen. Die ihr die USTA nun auch gestattet.

Wildcards gehen vor allem an US-Profis

Neben Williams kommen weitere US-Girls in den Luxus: Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman, Alyssa Ahn nämlich, dazu die Australierin Talia Gibson und die auf Abschiedstour befindliche Französin und ehemalige Top-Ten-Spielerin Caroline Garcia.

Auf Seiten der Herren dürfen auf US-Seite Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic, Darwin Blanch sowie Vanlentin Royer aus Frankreich und Tristan Schoolkate direkt im Main Draw starten.

Die Australien- und Frankreich-Wildcard entstammen dabei einem Deal mit dem australischen und französischen Tennisverband.

Speziell ein weiterer Platz bei den Herren könnte zudem noch mal frei werden: Brandon Holt ist aktuell nur eine Absage von einer Direktqualifikation entfernt. Sollte es dazu kommen, könnte man seine Wildcard an einen anderen Spieler verteilen.