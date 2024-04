Marketa Vondrousova trennt sich von ihrem Ehemann Stepan Simek

Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova trennt sich nach weniger als 2 Jahren von ihrem Ehemann Stepan Simek. Nach dem Tod ihres Großvaters der zweite familiäre Schlag für die Tschechin in Laufe des Jahres.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 20:44 Uhr

© Getty Images Familiär macht Marketa Vondrousova bislang ein schweres Jahr durch.

Wie Marketa Vondrousova in einem Interview mit der tschechischen Zeitung „Blesk“ bekanntgab, hat sie sich 21 Monate nach der Hochzeit von ihrem Ehemann Stepan Simek getrennt. Bekannt wurde das ehemalige Nachwuchsspieler, der es auf der ITF-Junioren-Tour versuchte, den Sprung zum Profitennis bei den Herren aber nicht schaffte, mit seiner häuslichen Rolle beim Sommer-Märchen letztes Jahr in Wimbledon.

Bis inklusive des Halbfinals bei ihrem sensationellen Wimbledon-Erfolg hütete Simek, der im Sommer 2022 die 24-jährige ehelichte, die gemeinsame Katze in der heimatlichen Wohnung in Tschechien und reiste erst zum Finale nach London. Ratschläge gab es für die davorigen Matches lediglich per Telefon.

Zur bevorstehenden Scheidung kommentierte die Linkshänderin: „Es hat einfach nicht funktioniert für uns. Es war nicht das, was wir uns beide vorgestellt haben. Also haben wir beschlossen, nicht mehr zusammen zu sein. Jetzt sind wir dabei, die Scheidung formell abzuwickeln, aber wir haben uns auf alles geeinigt.“ Ehemann Simek ist bereits mit der gemeinsamen Katze ausgezogen.

Tunierpause wegen dem Tod des Großvaters

Im Frühjahr hatte Vondrousove mit dem Tod ihres Großvaters den ersten familiären Rückschlag erlitten. Deshalb sagte sie beim 1000er-Turnier in Indian Wells die dritte Runde gegen Marta Kostyuk ab und verzichtete auch komplett auf das Masters-Event in Miami. Erst zum Porsche Tennis Grand Prix kehrte sie wieder auf die Tour zurück mit den nächsten familiären Schlagzeilen im Gepäck. In Stuttgart besiegte sie unter anderem die Weltranglisten-2. Aryna Sabalenka, ehe sie sich der Ukrainerin Kostyuk, diesmal auf sportlichem Weg, geschlagen geben musste.