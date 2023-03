Martina Navratilova ist wieder krebsfrei

Tennis-Legende Martina Navratilova hat zum wiederholten Mal den Krebs überwunden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 09:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Martina Navratilova geht es wieder besser

"So weit sie wissen, bin ich krebsfrei", sagte die 66-Jährige in einem Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan zur Einschätzung der Ärzte. Die Behandlung nannte die 66-Jährige in dem Gespräch "definitiv das Schwierigste, was ich je gemacht habe". Sie werde zwar noch ein paar Wochen lang eine Strahlenbehandlung ihrer rechten Brust durchlaufen müssen, dies sei jedoch eher präventiver Natur.

Die langjährige Nummer eins und 18-malige Grand-Slam-Siegerin im Einzel hatte die erneute Erkrankung Anfang Januar veröffentlicht. Demnach waren im November Kehlkopf- und Brustkrebs im frühen Stadium festgestellt worden. Damals hatte sie erklärt, dass die Doppelerkrankung "ernst, aber noch heilbar" sei.

Navratilovas Kampfgeist ist hinlänglich bekannt: Sie hat insgesamt 59 Grand-Slam-Titel gewonnen - im Einzel, Doppel und im Mixed. Und sie hat die schwere Krankheit schon einmal besiegt, 2010 war bei ihr erstmals Brustkrebs diagnostiziert worden.