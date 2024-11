Marton Fucsovics: Keine Top100 trotz zweitem ATP-Titel

Marton Fucsovics ist als Gegner gefürchtet. Fällt zum Ende des Jahres jedoch nach langer Zeit aus den Top100. Das Ergebnis einer unglücklichen Saison, die dem Ungarn trotzdem den zweiten Titel auf der ATP Tour bescherte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2024, 17:48 Uhr

Marton Fucsovics fiel zum Ende des Jahres aus den Top100.

Marton Fucsovics ist bei Fans und Gegnern vor allem für seinen unermüdlichen Willen bekannt. Und genau deswegen ist der 32-Jährige auch als direkter Kontrahent gefürchtet und sicherlich niemals ein Wunschgegner für die ersten Runden.

In dieser Woche fiel der Ungar erstmals nach über zweieinhalb Jahren aus den Top100, trotz seines zweiten Karrieretitels auf der ATP Tour in Bukarest im vergangenen April. Es ist die Konsequenz des Rankings, die fehlende Konstanz über zwölf Monate hinweg bestraft. Da rettet auch ein Titel bei einem 250er-Turnier den Abstieg nicht.

Fucsovics auf höchster Turnierebene erfolglos

Vor allem bei den Grand Slams gab es in diesem Jahr nichts zu holen für den ehemaligen Viertelfinalisten in Wimbledon. Bei allen vier Turnieren setzte es eine Erstrundenniederlage. Auch auf Masters-Ebene konnte der Routinier nur einen Sieg feiern. Zu wenig, um in der Weltspitze bleiben zu können. Insgesamt geht die Saison mit nur 13 Siegen bei 17 Niederlagen auf der ATP Tour für Fucsovics zu Ende.

Doch schon auf Grund seines Spielstils sollte auch 2025 mit Marton Fucsovics zu rechnen sein. Denn mit seiner unbequemen Spielweise kann die ehemalige Nummer 31 der Tenniswelt auch weiterhin gegen die Platzhirsche der Szene gefährlich sein.