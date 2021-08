Mats Wilander sorgt sich um Rafael Nadal: "Könnte das Ende von Grand-Slam-Siegen sein"

Mats Wilander hat sich gegenüber Eurosport äußerst besorgt über die Verletzungsnachrichten von Rafael Nadal gezeigt. Der Schwede mutmaßt gar, dass diese das Ende für die Grand-Slam-Ambitionen des Mallorquiners darstellen könnten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.08.2021, 09:46 Uhr

Mats Wilander macht sich Sorgen um Rafael Nadal

Es war die bitterste Niederlage für Rafael Nadal in der gesamten Saison, das steht außer Frage. Als der Spanier in der Vorschlussrunde der French Open seinem Langzeit-Konkurrenten Novak Djokovic in einem packenden Thriller unterlag, war klar, dass für den Weltranglistenvierten eine Ära zu Ende gegangen ist. Eine Ära der Dominanz in Roland Garros, die nur von zwei Niederlagen durchbrochen werden konnte.

Schon damals, wie nun klar wurde, behinderte den Mallorquiner jene Fußverletzung, die den mittlerweile 35-Jährigen zum verfrühten Saisonende zwingt. Die US Open gehen damit ohne Beteiligung von Nadal über die Bühne, 2021 musste der 35-Jährige damit bei gleich zwei der vier Grand-Slam-Turniere verletzungsbedingt passen. Die körperlichen Beschwerden werden stärker bei Nadal, das steht außer Frage.

Wilander besorgt über Nadal

Genau dieser Umstand besorgt auch etliche Beobachter der Tennis-Szene, wie etwa den Eurosport-Experten Mats Wilander: "Wir werden gewohnt, es zu erwarten, dass er nicht spielen kann. Er versucht es, aber er kann einfach nicht, und ich denke, mit jedem Jahr scheint es, als würde er immer weniger spielen", erklärte der Schwede. "Er wird älter und sein Körper wird immer stärker beansprucht."

Gleichwohl aber ist Wilander überzeugt, dass das Feuer im Spanier nach wie vor lodert. So sehr, um auch den steinigen Weg zurück auf sich zu nehmen. "Ich bin sehr traurig und sehr besorgt, aber ich glaube, dass er so lange zurückkommen wird, bis er nicht mehr kann", erklärte Wilander gegenüber Eurosport. "Im Moment ist der Wille zu spielen noch da."

Was ist noch drinnen für Nadal?

Die bloße Frage der Rückkehr ist aber nicht angemessen für die hohen Ansprüche des 20-fachen Grand-Slam-Siegers. Dass es auf Major-Niveau aber noch einmal reichen könnte für den großen Coup, daran hat Wilander seine Zweifel. "Ich glaube nicht, dass es das Ende einer Ära ist. Es mag das Ende des Gewinns von Grand-Slam-Turnieren sein, aber mit Rafa und Roland Garros und der Liebesbeziehung, die er dort hat, kann man nie sagen, dass es das Ende dieser Beziehung ist, bis zu dem Tag, an dem er seine Schläger an die Wand gehängt hat."

Und selbst wenn es für den Spanier nicht mehr zu den sportlichen Ausnahmeleistungen reichen sollte - die Konkurrenz aus der jungen Garde und insbesondere Novak Djokovic ist natürlich eine nicht unwesentliche - so kann sich der Weltranglistenvierte doch stets auf die Unterstützung von den Rängen verlassen: "Die Ära der Siege mag vorbei sein, aber die Ära der vollen Tribünen ist noch nicht vorbei. Es gibt noch ein paar Jahre davon."