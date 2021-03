Matteo Berrettini: Je weiter vorne, umso komplizierter

Matteo Berrettini hat in der Eurosport-Reihe „Players´ Voice“ Auskunft über die Schwierigkeiten auf dem Weg an die Weltspitze gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 13:25 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini ist und bleibt Familienmensch

Das Tennisjahr 2021 hat für Matteo Berrettini zwiespältig begonnen: Abgesehen von der Niederlage gegen Danill Medvedev im Endspiel des ATP Cups zeigte der Italiener sportlich überzeugende Leistungen. Bis dann wieder einmal sein Körper streikte - und Berrettini das Antreten im Achtelfinale der Australian Open gegen Stefanos Tsitsipas unmöglich machte. Und also muss der US-Open-Halbfinalist von 2019 mal wieder darauf warten, bis seine Bauchmuskel wieder in Ordnung kommen.

Immerhin hatte Matteo Berrettini dadurch ausreichend Zeit und Muße, um für die Eurosport-Reihe „Players´ Voice“ Einblicke in sein Innenleben zu geben.

Hier einige Auszüge …

… Als ich 2019 in Wimbledon auf dem Centre Court gegen Roger Federer gespielt habe, war das ein massives Resultat für einen Spieler wie mich, der bei einem Major noch nie so weit gekommen war. Damit bin ich in den Rankings aber gestiegen - und ein Jahr später bei den US Open wurde die vierte Runde plötzlich als „nicht gut genug“ wahrgenommen.

… Wenn man nah an die Weltspitze herankommt, gibt es so viele Dinge, mit denen man zurechtkommen muss. Und nicht nur in sportlicher, sondern auch persönlicher Hinsicht. Davor schien mein Leben so viel einfacher zu sein: Ich gehe auf den Court, ich spiele Tennis, ich denke ans Gewinnen. Heutzutage gibt es so viele Dinge, an die ich denken muss: Die Erwartungen managen - die der anderen wie auch meine. Aber auch meine Beziehungen aufrecht zu erhalten.

… Es braucht Zeit, um sich anzupassen und sich an die neue Realität zu gewöhnen. Es gibt Spieler, die dazu länger brauchen, während andere schneller sind. Für mich bedeuten die Familie und die Freunde so viel, weshalb es bei mir vielleicht länger gedauert hat, um an diesen Punkt zu kommen.

