Medvedev, Berrettini diktierten die Aufschläge, Tsitsipas, Shapovalov die Returns

Daniil Medvedev und Matteo Berrettini haben sich im Jahr 2021 als die besten Aufschläger gezeigt. Bei den Rückschlägen auf ein erstes Service waren besonders Stefanos Tsitsipas und Denis Shapovalov erfolgreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2021, 15:18 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev brilliert mit dem Aufschlag

Craig O´Shannessy ist nicht nur der große Zahlen-Guru der ATP, nein, mittlerweile ist O´Shannessy auch als Coach auf der Tour unterwegs. An der Seite von Alexei Popyrin nämlich, der aktuell auf Position 71 der Weltrangliste geführt. Nachdem sein Schützling aber schon in der dritten Runde der US Open 2021 ausgeschieden ist (sehr ehrenhaft übrigens. im Tiebreak des fünften Satzes gegen Daniel Evans), hat O´Shannessy genügend Zeit gehabt, das letzte Major der Saison in seine Einzelteile zu zerlegen. Und in die Jahresstatistik 2021 einzufügen.

Besonderes Augenmerk dabei haben die Auf- und die Rückschlagzahlen gefunden, aufgeteilt jeweils nach der Position, von wo aus serviert wurde. Genauer betrachtet wurden dabei die Top Ten der Männer.

Einstandseite, erste Aufschläge nicht retourniert

Diese Statistik wird vom Champion höchstpersönlich angeführt, von Daniil Medvedev. Der Russe legte 103 Asse auf, dazu noch 124 erste Aufschläge die nicht mehr zurück ins Feld kamen. 65 Asse kamen durch die Mitte, 38 nach außen. Der Vorsprung von Medvedev auf die Nächstbesten in dieser Kategorie (Matteo Berrettini und Alexander Zverev) liegt allerdings im Prozentbereich.

Spieler Direkte Servicepunkte Einstandseite Daniil Medvedev 44,3% Matteo Berrettini 44,2% Alexander Zverev 43,8% Denis Shapovalov 41,3% Andrey Rublev 40,4% Casper Ruud 38,7% Stefanos Tsitsipas 37,8% Pablo Carreno Busta 31,8% Novak Djokovic 30,9% Rafael Nadal 27,5%

Vorteilsseite, erste Aufschläge nicht retourniert

Hier hat Wimbledon-Finalist Berrettini die Nase über die Saison 2021 gesehen vorne. Und gar nicht mal so knapp vor Denis Shapovalov, der als Linkshänder von der Vorteilsseite besondere Vorteile genießt. Nicht in der Statistik erfasst sind die „Serve-Bots“ Reilly Opelka, John Isner, Milos Raonic und Kevin Anderson. Schließlich rangieren diese außerhalb der Top Ten.

Spieler Direkte Servicepunkte Einstandseite Matteo Berrettini 46,3% Denis Shapovalov 42,7% Daniil Medvedev 42,6% Alexander Zverev 38,4% Andrey Rublev 38,1% Stefanos Tsitsipas 38,1% Casper Ruud 36,8% Rafael Nadal 30,4% Pablo Carreno Busta 26,2% Novak Djokovic 25,4%

Einstandseite, erster Aufschlag retourniert und Punkt gewonnen

Über das Jahr 2021 gesehen hat sich in dieser Kategorie als Jahresbester heraus kristallisiert. Mit ein wenig Respektabstand folgen Branchenprimus Novak Djokovic und Casper Ruud, der erst seit Montag dieser Woche unter den zehn besten Spielern der Welt klassiert ist.

Spieler Direkte Servicepunkte Einstandseite Stefanos Tsitsipas 65,0% Novak Djokovic 63,5% Casper Ruud 62,0% Andrey Rublev 61,4% Matteo Berrettini 59,7% Daniil Medvedev 59,6% Pablo Carreno Busta 58,1% Alexander Zverev 57,4% Rafael Nadal 55,5% Denis Shapovalov 54,6%

Vorteilsseite, erster Aufschlag retourniert und Punkt gewonnen

Auch hier gilt: Linkshänder im Vorteil. Allerdings nicht Rafael Nadal, der 2021 alles in allem sehr wenig Tennis gespielt hat (was bei Prozentangaben natürlich keine Rolle spielen sollte). Sondern Denis Shapovalov, dessen bestes Ergebnis der Einzug in das Halbfinale von Wimbledon war.

Spieler Direkte Servicepunkte Einstandseite Denis Shapovalov 63,5% Daniil Medvedev 62,5% Stefanos Tsitsipas 61,8% Andrey Rublev 61,5% Matteo Berrettini 60,6% Alexander Zverev 59,3% Pablo Carreno Busta 58,5% Casper Ruud 57,4% Novak Djokovic 56,4% Rafael Nadal 55,9%