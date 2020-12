Medvedev, Wawrinka, Sinner - es geht wieder los

Die Urlaubszeit ist für die meisten Tennisprofis vorbei. Spieler wie Daniil Medvedev, Stan Wawrinka oder Jannik Sinner haben ihre Vorbereitung für die Saison 2021 begonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2020, 11:42 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka hat das Training wieder aufgenommen

Immerhin eines wissen Stan Wawrinka, Daniil Medvedev und Jannik Sinner sicher: Sollte das Qualifikations-Turnier für die Australian Open 2021 wirklich schon vor dem 15. Januar 2021, dem angestrebten Einreise-Datum nach Australien, über die Bühne gehen, würde das an der Saisonplanung dieser drei Spieler nichts ändern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die ATP gleich zu Beginn des Jahres ein Event auf die Beine stellt (so wie es die WTA plant), das die Profis nach Dubai, Doha oder an ähnliche in Frage kommende Orte lockt, ist sehr gering.

Und somit darf sich etwa Daniil Medvedev mental und körperlich auf den Start des ersten Majors 2021 am 8.Februar einstellen. Der Russe hat vor ein paar Tagen mit dem Training begonnen, an einem bekannten Ort: Der Akademie von Patrick Mouratoglou in der Nähe von Nizza. Eine Location, die auch andere Spitzenathleten immer wieder anzieht. Vor allem Stefanos Tsitsipas, den mit Medvedev bestenfalls ein professionelles Verhältnis verbindet. Auch Félix Auger-Aliassime hat bei Mouratoglou schon ausführlich geübt.

Wawrinka trainiert mit Sinner in Monte Carlo

Medvedev käme als einer der Mitfavoriten auf den Titel zu den Australian Open, auch wenn er als regierender, wiewohl inoffizieller ATP-Weltmeister mit dem Fluch der guten Tat in London zu kämpfen hat: Die jüngsten Gewinner der ATP Finals konnten in den darauffolgenden Jahre nicht ganz ihr Level halten (wie Alexander Zverev vor zwei und Stefanos Tsitsipas im vergangenen Jahr - beide allerdings immer noch auf sehr hohem Niveau) oder mussten sogar ein tiefes Tal durchschreiten (wie Grigor Dimitrov, der Champion von 2017).

Ein paar Kilometer von Medvedev entfernt, in Monte Carlo nämlich, bereitet sich Stan Wawrinka vor. Der Schweizer muss niemandem mehr etwas beweisen, außer vielleicht sich selbst. So richtig geschmeidig sind die letzten Spielzeiten dem dreimaligen Major-Champion nicht von der Hand gegangen, auch bedingt durch Verletzungen. Wie die aktuelle Form ist, kann Wawrinka gleich anhand eines Härtetests überprüfen: Denn auch Jannik Sinner bereitet sich im Fürstentum auf die kommende Saison vor. Der Italiener hat sich auf der ATP-Tour schnell etabliert. Und hat sich wie Daniil Medvedev mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet, wenn auch nur bei der ATP-Tour-250-Veranstaltung in Sofia. Aber der erste Turniersieg überhaupt wird sich für Sinner fast so gut angefühlt haben wie für Medvedev der Triumph in London.