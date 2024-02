Mehr Training am Tag! Raducanu sucht nach Lösungen

Emma Raducanu gibt weiter Rätsel auf. Wird sie jemals wieder an ihre Form der US Open 2021 anknüpfen können? Auf dem Weg dorthin glaubt die Britin jedenfalls, sie müsse dringend mehr bei Tageslicht trainieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 11:43 Uhr

Der Comeback-Motor von Emma Raducanu stottert weiter: Die Britin verlor beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha gleich zum Auftakt gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina nach 2:39 Stunden Spielzeit mit 0:6, 6:7 (6). Nach ihrer, allem im ersten Satz, äußerst schwachen Leistung, sucht Raducanu nach Antworten für ihre Niederlage.

Erstmal viel Training in England

"Um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl, dass ich nie richtig ins Spiel gekommen bin. Ich denke, es war eine Kombination von Dingen. Ich glaube, es war mein erstes Tagesmatch seit einem Jahr, das ist etwas anderes", sagte Raducanu gegenüber Sky Sports. "Ehrlich gesagt denke ich, dass ich mehr draußen trainieren muss, weil es sehr anders ist und auch das Licht, die Bedingungen, die Schatten - es ist wirklich schwer, den Ball zu sehen, fand ich gegen Ende.

Bei ihrer Formsuche will Raducanu erstmal zurück in ihre Heimat und dort Erfolgerlebnisse und Trainingsstunden sammeln: "Ich denke, ich muss meine Turniere besser planen und versuchen, ein paar mehr Matches zu spielen. Ich denke, ich werde einfach nach Hause gehen und trainieren, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht", so Raducanu.

