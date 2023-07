Mehrfachtäter Hugo Gaston löst nächsten Eklat aus

Der auf Bewährung spielende Franzose Hugo Gaston leistete sich beim ATP Challenger-Turnier in Verona den nächsten Fehltritt, als er in der Begegnung gegen Marco Trungelliti bei Matchball gegen sich ohne ersichtlichen Grund aufgab.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.07.2023, 07:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Hugo Gaston verscherzt es sich immer öfters mit seinen Kollegen.

Der Franzose Hugo Gaston kann es einfach nicht lassen. Die aktuelle Nr. 92 im ATP-Ranking ist in dieser Saison schon mehrfach durch grob unsportliches Verhalten aufgefallen und wurde deshalb auch schon von der Spielervereinigung sanktioniert. Das Fass zum Überlaufen brachte damals seine Aktion beim Masters-Turnier in Madrid, als der Linkshänder im Zweitrundenmatch gegen den Kroaten Borna Coric einen zweiten Ball in aussichtsloser Position absichtlich auf den Boden fallen ließ, um einen Wiederholungspunkt zu generieren. Aufgrund der Menge seiner Verstöße wurde er damals zu 144.000 Euro Geldstrafe verurteilt, wovon die Hälfte des Betrags zur Bewährung für die kommenden 12 Monate ausgesetzt wurde.

Diese Bewährung scheint nun arg zu wackeln. Beim ATP-Challenger-Turnier im italienischen Verona leistete sich der Franzose, der aufgrund seiner Spielweise mit dem Hang zur Übertreibung bei Stopp-Bällen in der Gunst seiner Kollegen nicht ganz weit vorne sein dürfte, den nächsten groben Fehltritt. In seiner Auftaktpartie traf er als Nr. 2 des Turniers auf den Argentinier Marco Trungelliti und konnte den ersten Durchgang für sich entscheiden. Nachdem der 22-jährige ab diesem Zeitpunkt mehr und mehr auf die Verliererstraße abglitt, kam es beim Stand von 2:5 und 0:40 im Entscheidungssatz aus Sicht von Gaston zum Eklat. Ohne erkennbaren Grund, wie etwa einer Verletzung, ging er ans Netz um seinem 33-jährigen Gegner die Hand zur Aufgabe zu reichen. Dieser reagierte kurz verdutzt, bejubelte aber anschließend seinen Sieg.

In der weltweiten Community kam das Verhalten von Gaston alles andere als gut an und wurde in den sozialen Medien von vielen Tennisfans aufs Schärfste kritisiert. Es bleibt spannend, wie die ATP auf das Verhalten von Gaston reagieren wird.