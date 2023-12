Merry Christmas! So haben die Tennisstars gefeiert

Einmal im findet sich ja dann doch ein positiver Aspekt an den sozialen Medien: Vor allem über Instagram bekommen die geneigten Tennisfans nämlich präsentiert, wie die Stars der Szene Weihnachten gefeiert haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2023, 22:26 Uhr

© Instagram/Angelique Kerber Angelique Kerber ist zurück - auch bei Insta!

Wir wollen beginnen mit Rückkehrerin Angelique Kerber, die in wenigen Tagen beim United Cup in Sydney an der Seite von Alexander Zverev wieder in den professionellen Spielbetrieb einsteigen wird. Angie ist on fire - der Weihnachtsbaum zum Glück (noch) nicht.

Apropos Alexander Zverev: Die deutsche Nummer eins hat durchaus Humor gezeigt. Wir gehen aber einmal davon aus, dass sich die Fragezeichen noch in Wohlgefallen aufgelöst haben.

© Instagram Alexander Zverev Da wird sich hoffentlich noch etwas getan haben in Sachen Gesellschaft für Sascha Zverev

Wie immer ein Traum ist der Weinachtspost von Petra Kvitova, der immer alles zuztrauen ist. Auch der dritte Wimbledon-Sieg im kommenden Sommer. Wir haben ihr einen Gutschein eben dafür unter ihren Baum gelegt ...

Auch Félix Auger-Aliassime überzeugt mit starkem Insta-Post. Selbst der tierische Begleiter scheint sich am Weihnachtskapperl zu erfreuen.

Auch ein paar ehemalige Superstars wollen wir nicht vergessen. Agnieszka Radwanska etwa zeigt sich auch in der Rente gewohnt classy.

Anett Kontaveit wiederum feiert ihr erstes Weihnachtsfest als Ex-WTA-Spielerin.

Coco Gauff wird indes erst heute ihre Geschenke auspacken. Hat sich aber schon gestern bei den Miami Dolphins höchst weihnachtlich gezeigt.