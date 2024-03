Miami Open: Medvedev nach "Auswärtssieg" nun im Halbfinale gegen Sinner

Titelverteidiger Daniil Medvedev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami das Halbfinale erreicht. Dort trifft er am Freitag auf Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2024, 04:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev spielt nun gegen Jannik Sinner

Wie schon in den letzten Tagen durfte Nicolas Jarry auch im Match gegen Daniil Medvedev auf die chilenischen Fans bauen. Aber wer Medvedev kennt, der weiß, dass er gerade bei "Auswärtsspielen" oft zu großer Form aufläuft. Die war gegen Jarry vor allem im zweiten Satz nötig, in dem ein Tiebreak über den Sieger entscheiden musste. Der hieß nach einem 6:2 und 7:6 (7) dann Daniil Medvedev.

Jarry war im zweiten Satz nur zwei Punkte vom Ausgleich entfernt, gab aber eine 5:4-Führung in der Kurzentscheidung aus der Hand. Zwar wehrte der Chilene noch zwei Matchbälle ab, nach 1:41 Stunden Spielzeit machte Medvedev den Sack aber zu.

Somit kommt es am Freitag zu einer Wiederauflage des Vorjahresfinales in Miami. Denn auf Medvedev wartet Jannik Sinner, der in seinem Viertelfinale gegen Tomas Machac keine Probleme hatte, glatt mit 6:4 und 6:2 gewann. 2023 hatte sich Medvedev im Endspiel gegen Sinner durchsetzen können.

Die Halbfinalisten aus der oberen Hälfte werden erst am Donnerstag ermittelt. Da treffen etwa Alexander Zverev und der ungarische Überraschungsmann Fabian Marozsan aufeinander. Und Carlos Alcaraz bekommt es mit Grigor Dimitrov zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Miami