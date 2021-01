Miami Open: Sicher ohne Hard Rock Stadium, eventuell mit Zusehern

Während die Zuseherfrage bei den Miami Open noch nicht final geklärt ist, steht bereits fest, dass das Hard Rock Stadium diesmal nicht als Centre Court fungieren wird.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.01.2021, 10:04 Uhr

© Getty Images In diesem Stadion wird 2021 nicht gespielt werden

Die gesamte Tenniswelt fiebert derzeit den Turnieren in Melbourne voller Vorfreude entgegen. Doch auch bei den danach stattfindenden Veranstaltungen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren - so natürlich auch in Miami, wo in diesem Jahr nach der Absage von Indian Wells das erste ATP-Masters-1000-Turnier und das zweite WTA-1000-Event des Jahres stattfinden werden.

Angesichts der Corona-Pandemie wird das Hard Rock Stadium, in dem normalerweise Amercian-Football-Begegnungen der Miami Dolphins vor bis zu 65.326 Fans stattfinden, in diesem Jahr nicht genutzt werden. Vor zwei Jahren hatten auf dem temporären Tennisplatz im Stadion 14.000 Leute Platz gefunden.

Da Gerüchten zufolge aufgrund der Pandemie aber nicht mehr als 20 Prozent der Kapazität ausgeschöpft werden, wird der Grandstand heuer als Centre Court dienen. Ob und wie viele Leute schlussendlich wirklich zugelassen werden, soll in den kommenden Wochen entschieden werden.

Fest steht jedenfalls, dass die Organistoren nach der Absage im vergangenen Jahr weiterhin an einer Austragung der Miami Open festhalten. Das Turnier soll vom 22. März bis 4. April stattfinden.