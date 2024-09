Michael Kohlmann - „Maxi ist mit der Anspannung sehr gut umgegangen“

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann hat nach dem 3:0 des deutschen Teams gegen die Slowakei natürlich eine zufriedene Bilanz gezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 16:32 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer konnte am ersten Tag des Davis Cups in Zhuhai überzeugen

Das deutsche Davis-Cup-Team hat in Zhuhai einen Auftakt nach Maß hingelegt, beim 3:0 gegen die Slowakei lediglich einen Satz abgegeben. Der Grundstein ist also gelegt für einen Startplatz beim großen Finalturnier in Málaga im November. Auch wenn in den beiden noch ausstehenden Partien mit Chile und den USA noch größere Brocken warten als die Slowaken.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich auch Teamchef Michael Kohlmann. „Das war der Start, den wir uns wirklich gewünscht haben. Maxi ist sehr gut ins Match gekommen, mit der Anspannung sehr gut umgegangen. Es war sehr wichtig, das in zwei Sätzen nach Hause zu bringen. Für ihn war das ein sehr gutes Match.“ Marterer hatte sein Match gegen Lukas Klein mit 6:4 und 7:5 gewonnen.

Kohlmann - “Der freie Tag tut uns gut”

Härter zu kämpfen hatte danach Yannick Hanfmann, der beim 3:6, 6:3 und 7:6 (3) gegen Jozef Kovalik sogar einen Matchball abwehren musste. Dazu Kapitän Kohlmann: „Yannick hat sicherlich nicht sein bestes Tennis zur Verfügung gehabt. Und trotzdem immer wieder Wege gefunden, im Match zu bleiben.“

Das habe auch die Aufgabe für die beiden verständlicherweise etwas müden Kevin Krawietz und Tim Pütz erleichtert. Die sich nach der langen Anreise aus New York nur 35 Minuten lang einspielen konnten. Beim 7:5 und 6:3 gegen Lukas Klein und Igor Zelenay kamen die US-Open-Finalisten dennoch nie in Bedrängnis.

Nun geht es im Zwei-Tage-Rhythmus weiter. „Der freie Tag tut uns ganz gut“ so Michael Kohlmann weiter. „Chile ist das nominell stärkste Team. Dennoch glaube ich, dass wir in der Partie gute Chancen haben.“