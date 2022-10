Mit 38 ist Schluss: Andreas Seppi beendet seine Karriere

Im Alter von 38 Jahren ist Schluss: Andreas Seppi gab am Donnerstag sein Karriereende bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.10.2022, 19:23 Uhr

© Getty Images Andreas Seppi hängt den Schläger an Nagel

Andreas Seppi hat am Donnerstag das offizielle Ende seiner Profi-Laufbahn verkündet. Wie der Italiener bekanntgab, beendet der Südtiroler nach der laufenden Saison seine Karriere. Seinen letzten Turnierauftritt wird der 38-Jährige entweder in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Neapel oder Ende Oktober beim Challenger-Turnier in Gröden absolvieren.

Seppi holte in seiner Laufbahn drei Titel und erreichte ein Karrierehoch von Weltranglistenposition 18. Seinen größten Sieg feierte der Italiener 2015 bei den Australian Open, als er Roger Federer in der dritten Runde völlig überraschend aus dem Turnier kegelte. In den vergangenen Monaten hatte der Routinier dann immer mit Verletzungen zu kämpfen, vor allem die Hüfte und die Schulter bereiteten ihm große Probleme.

"Ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht mehr drei, vier Spiele hintereinander absolvieren kann. Zuletzt hatte ich immer wieder kleinere körperliche Probleme, die mir zugesetzt haben, wie beispielsweise die Verletzung an der Schulter. Bei der Quali für die US Open habe ich dann gemerkt, dass es das war", begründete Seppi sein Karriereende gegenüber "SportNews".

Nun freue er sich auf einen neuen Lebensabschnitt, so der zweifache Familienvater: "Nach meinem letzten Turnier werden wir nach Colorado fliegen, wo wir ein Haus haben. Die Kinder möchten wir dort großziehen. Wie es mit mir weitergeht, weiß ich noch nicht. Es gibt mehrere Optionen, die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, wohin die Reise geht."