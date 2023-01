Mit Carlos Alcaraz, Casper Ruud & Co - Schlagkräftige Konkurrenz für Dominic Thiem in Rio de Janeiro

Dominic Thiem wird im Zuge der südamerikanischen Sandplatztournee beim ATP-500-Event von Rio de Janeiro aufschlagen. Mit Carlos Alcaraz, Casper Ruud & Co erwartet den Österreicher dort aber schlagkräftige Konkurrenz.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 15:15 Uhr

Dominic Thiem sieht sich in Rio de Janeiro mit schlagkräftiger Konkurrenz konfrontiert

Angesichts des ernüchternden Saisonstarts wird Dominic Thiem in diesen Tagen wohl herzlich wenige Gedanken auf das ATP-500-Event von Rio de Janeiro verschwenden. Jetzt liegt der Fokus des Niederösterreichers zweifelsohne ganz klar darauf, doch noch mit dem Selbstvertrauen des ein oder anderen Matcherfolgs zu den Australian Open nach Melbourne zu reisen. Denn dort geht es für Thiem um den ersten Sieg in einem Grand-Slam-Turnier seit den Australian Open 2021.

Nach den Australian Open ist für Dominic Thiem dann aber vor dem südamerikanischen Sandplatzswing, den der Niederösterreicher mit den Events in Buenos Aires, Rio de Janeiro & Co begehen wird. Das auf dem Papier größte Event stellt dabei das ATP-500-Tunier in Rio de Janeiro dar, wo Thiem zuletzt 2020 im Viertelfinale gescheitert war. Nach zwei Jahren Absenz kehrt der 29-Jährige in der Saison 2023 nach Brasilien zurück.

Alcaraz, Ruud & Thiem in Rio de Janeiro

Dort wird sich Thiem durchaus schlagkräftige Konkurrenz entgegenstellen. Stand jetzt sind mit Carlos Alcaraz und Caper Ruud zwei der Top-3-Spieler der Weltrangliste in Rio de Janeiro am Start, zudem haben auch Lorenzo Musetti und Diego Schwartzman ihr Antreten in Brasilien bereits angekündigt. Das jedenfalls erklären die Veranstalter auf der offiziellen Turnierhomepage.

Das ATP-500-Event von Rio de Janeiro wird vom 20. bis zum 26. Februar 2023 über die Bühne gehen, Titelverteidiger ist niemand Geringerer als Carlos Alcaraz, der im Vorjahr noch völlig überraschend in Brasilien triumphieren konnte und heute bereits die Nummer eins der Welt darstellt. Auch Dominic Thiem durfte in Rio de Janeiro übrigens bereits die Trophäe gen Himmel recken: 2017 triumphierte der Österreicher beim ATP-500-Event.