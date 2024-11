Mit neuem Selbstbewusstsein: Emma Raducanu startet in ein vielversprechendes 2025

Zum Saisonende hat die von Verletzungen geplagte Emma Raducanu nochmal neuen Schwung für das Jahr 2025 sammeln können. Mit dem britischen Team steht die 22-jährige im heutigen Halbfinale des Billie Jean King Cup.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.11.2024, 06:26 Uhr

© Getty Images

Während die Saison eigentlich ganz gut für Raducanu startete, wurde die Britin im September erneut ausgebremst. Eine Fußverletzung zwang sie zur Aufgabe bei dem WTA-Tour-500-Turnier in Seoul. Bei dem Billie Jean King Cup Finale ist die Britin aber wieder mit dabei. Und es läuft! Mit einer 2:0-Bilanz beim Billie Jean King Cup, half Raducanu ihrem britischen Team bis ins Halbfinale einzuziehen. Das Spiel um das Finale beginnt um … gegen die Slowakei.

Bereits nach dem Finale in Malaga will die Britin ihr Training für das nächste Jahr aufnehmen. „„Ich glaube, normalerweise würde man sich eine kleine Pause gönnen und Urlaub machen oder so“, sagte Raducanu. „Aber ich habe das Gefühl, dass ich schon vier, fünf Wochen Tennispause hatte, und ich brauche eigentlich keine weitere Auszeit.“

Von Platz 58 zurück in die Top-10?

Nachdem die ehemalige Top-10-Spielerin im vergangenen Jahr verletzungsbedingt acht Monate lang pausieren musste, hatte Raducanu dieses Jahr eher einen schlanken Terminkalender. Obwohl die 22-jährige an nur 15 Events teilnehmen konnte, gewann sie dennoch 20 der 33 Tour-Matches und beendet ihr Jahr auf Platz 58 der Rangliste.

Sie sei zufrieden mit ihrer ersten Jahreshälfte - die mit dem Erreichen der vierten Runde bei ihrem Heim-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ihren Höhepunkt fand -, habe aber das Gefühl, dass ihr Körper sie in der letzten Phase des Jahres 2024 im Stich gelassen habe. Mit dem Ziel am liebsten den gesamten WTA-Tour-Turnierplan zu folgen, startet die junge Britin die neue Saison bei den ASB Classic (Start 30. Dezember) in Auckland, Neuseeland.