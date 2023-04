Moderatorin Ruth Hofmann beim Porsche Tennis Grand Prix 2023: „Lange, intensive Tage – aber die lohnen sich!“

Ihr schafft es in diesem Jahr nicht live zum Porsche Tennis Grand Prix? Schade, aber kein Problem – denn über Eurosport, Tennis Channel und vor allem das hauseigene Porsche Tennis TV seid ihr hautnah dabei! Mittendrin ist Reporterin Ruth Hofmann.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 13:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche Ruth Hofmann

Der Porsche Tennis Grand Prix 2023, er wird wieder multimedial! Natürlich über die klassischen TV-Übertragungen von Eurosport, den Tennis Channel und natürlich über Porsche Tennis TV auf der Turnierwebseite. Damit seid ihr noch näher dran am vielfach ausgezeichneten Lieblingsturnier der Tennis-Weltelite!

Dabei ist auch Moderatorin Ruth Hofmann. Sie ist vor allem bekannt für ihre Arbeit bei Sky und Sport1, hier speziell aus dem Fußballbereich. Im vergangenen Jahr hat sie erstmals als Sprecherin in der Porsche Arena agiert, konkret also die Spielerinnen vorgestellt und Interviews geführt, gemeinsam mit Tennisexperte Heinz Günthardt.

In diesem Jahr hat Hofmann noch einen Job mehr, den der „Behind-The-Scenes“-Reporterin für Porsche Tennis TV. Für die 36-Jährige ein strammes Programm: morgens der Dreh dafür, ab dem Nachmittag dann Live-Action in der Arena, im Zweifel bis in den späten Abend hinein fürs letzte Siegerinnen-Interview. „Es sind lange, intensive Tage, aber sie lohnen sich“, schwärmt Hofmann im Gespräch mit tennisnet.com. Und für noch einen schwärmt sie: Heinz Günthardt eben, einst selbst aktiver Profi, viele Jahre der Coach von Steffi Graf sowie Kommentator und Experte vor allem im Schweizer Fernsehen. „Es ist großartig, solch einen Fachmann an der Seite zu haben. Wir arbeiten eng zusammen, bereiten gemeinsam unsere Moderationen vor. Er ist menschlich sehr umgänglich und seine Expertise ist Wahnsinn!“, weiß Hofmann, deren eigene Tenniskünste „überschaubar sind“, wie sie lachend gesteht. Die aber seit Jahren dem Tennis beruflich sehr nahesteht.

„Da muss man schon sportlich unterwegs sein“

Hofmann ist auch für die „Zwischenspiele“ mit dem Publikum während der Seitenwechsel verantwortlich, wenn’s um etwas Spaß geht und es etwas zu gewinnen gibt. Nach dem Match heißt’s dann: ab die Treppen runter zum Interview. Manchmal superschnell – je nach Spielverlauf oder falls eine Spielerin aufgibt. „Dann heißt’s plötzlich: ‚Ihr müsst schnell auf den Platz!‘ Da muss man schon sehr sportlich unterwegs sein.“

Hofmann selbst freut sich vor allem auf Titelverteidigerin Iga Swiatek und Aryna Sabalenka – auch aufgrund ihrer Erfahrungen im Vorjahr, in dem die beiden das Finale bestritten haben. „Es war schön, zwei Spielerinnen über die gesamte Woche hinweg zu verfolgen“, sagt sie. Aber auch auf Veteranin Petra Kvitova und die jungen Wilden wie Coco Gauff und Emma Raducanu freut sie sich, „und natürlich immer über die Erfolge der Lokalmatadorinnen.“

© Porsche

Porsche Tennis TV zeigt alle Matches und Trainingssessions

Porsche Tennis TV (via porsche-tennis.com) bietet dabei klassisches Liveprogramm mit Start um 12 Uhr unter der Woche. Elmar Paulke kommentiert von Dienstag bis Donnerstag ab 17 Uhr, ab dem Viertelfinal-Freitag bereits ab 12.00 Uhr. Paulke hat zudem Gastkommentatoren an seiner Seite – im vergangenen Jahr waren das unter anderem Turnierchef Markus Günthardt, die Sportliche Leiterin und Ex-Siegerin Anke Huber und der ehemalige Bundestrainer Klaus Hofsäss. Auch Fußballer Sami Khedira war zu hören.

Ebenso werden via Porsche Tennis TV alle Qualifikations- und Trainingssessions auf Court 1 und Court 2 übertragen. Spannend auch: Ihr könnt immer wieder die Kamera switchen und die Schiedsrichter-Perspektive einnehmen. Oder Emojis schicken, die auf der großen Leinwand in der Porsche Arena eingeblendet werden. Zwischen den Matches laufen dann die Backstage-Beiträge mit Ruth Hofmann.

Die war im vergangenen Jahr, vor ihrem ersten Auftritt beim Porsche Tennis Grand Prix, extrem neugierig auf die Atmosphäre in der Porsche Arena, die bekannt ist für ihre fachkundigen und begeisterungsfähigen Zuschauer. „Man hat gemerkt, wie eng sich dieses Publikum mit dem Turnier verbunden fühlt und alles mitmacht. Und als zum Wochenende die Spiele noch spannender wurden, hat es ganz besonders geknistert.“

Natürlich auch, weil dann die Porsche Arena komplett gefüllt war. „Ich arbeite seit Jahren als Moderatorin“, sagt Hofmann. „Aber wenn man Stadionsprecherin ist, die Arena ausverkauft ist und die eigene Stimme durch die Arena halt – das ist schon etwas Besonderes.“

Natürlich könnt ihr den Porsche Tennis Grand Prix zudem über die sozialen Medien von Porsche Tennis verfolgen.