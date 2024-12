Mögliche Sperre hin oder her - Sinner sagt für Doha zu

Jannik Sinner wird in der kommenden Saison beim ATP-Tour-500-Event in Doha aufschlagen. So er denn darf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.12.2024, 14:29 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner möchte 2025 erstmals in Doha aufschlagen

Am 17. Februar 2025 startet in Doha das mittlerweile auch schon fast traditionelle ATP-Turnier, neuerdings ja aufgestiegen in die 500er-Kategorie. Und bis auf weiteres darf man sich in Doha freuen: Denn mit Jannik Sinner hat die aktuelle Nummer eins der Welt seinen Start zugesagt. Und Sinner wird ob seines großen Vorsprungs in der ATP-Weltrangliste auch als Branchenprimus anreisen, egal was bei den Australian Open passiert.

Allerdings soll es am 11. Februar kommenden Jahres die lang erwartete Anhörung von Sinner vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) geben. Wo darüber entschieden wird, ob der Südtiroler aufgrund seiner beiden positiven Dopingtests eine Sperre aufgebrummt bekommt.

Sinner in Doha bislang noch nie am Start

Aber es hilft ja nichts: Jannik Sinner muss sein Tennisjahr 2025 ja so planen, als ob es dieses Damoklesschwert gar nicht geben würde. In weiterer Folge will er ja nach den Events in Indian Wells und Miami ja auch in München antreten. All das hängt aber vom Verdikt des CAS ab.

In Doha hat Sinner übrigens noch nicht aufgeschlagen, dafür beim nachfolgenden Turnier in Dubai. Dort erreichte er 2022 das Viertelfinale, wo er allerdings gegen Hubert Hurkacz verlor.