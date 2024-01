Molleker, Lys und Niemeier siegen zum Quali-Auftakt

Die Spieler:innen des Deutschen Tennis Bunds erzielten heute in der Qualifikation der Australian Open die Maximalausbeute. Neben Rudolf Molleker bei den Herren schafften auch Eva Lys und Jule Niemeier den Einzug in die zweite Runde.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 11:39 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Rudolf Molleker ist erstmals wieder seit 2019 bei einer Grand-Slam-Quali dabei.

Molleker effektiv

Eine konsequente Leistung zeigte Rudolf Molleker in seiner Partie gegen Ivan Gakhov. Ohne eine einzige Break-Chance im gesamten Match zuzulassen, verwertete der Berliner im siebten Spiel des ersten Durchgangs und gleich zu Beginn des zweiten Satzes zwei seiner drei Möglichkeiten und siegte nach 65 Minuten mit 6:4, 6:4. In der zweiten Runde wartet auf den 20-jährigen der Italiener Stefano Napolitano, der sich mit 7:5, 7:5 gegen Radu Albot aus Moldau durchsetzen konnte.

Lys souverän

Einen ungefährdeten Sieg fuhr Eva Lys gegen die Slowenin Veronika Erjavec ein. Nachdem die Hamburgerin im zweiten Spiel noch zwei Breakchancen verstreichen lassen musste, holte sie sich das nächste Aufschlagspiel ihrer Gegnerin und war von da an nicht mehr zu stoppen. Nach 72 Minuten siegte die 21-jährige mit 6:2, 6:3 und sieht sich in der zweiten Runde entweder der Rumänin Irina Bara oder Yuliya Hatouka gegenüber.

Niemeier mit Comeback-Sieg

Mehr Aufwand betreiben musste Jule Niemeier in ihrer Begegnung gegen Anastasia Tikhonova. Trotz einer schnellen 2:0-Führung musste die Dortmunderin den ersten Durchgang noch im Tiebreak abgeben. Mit Fortdauer des Spiels kämpfte sich die ehemalige Wimbledon-Viertelfinalistin besser ins Match und siegte nach 2:50 Stunden Spielzeit mit 6:7 (4), 6:4, 6:2. Mit der an Nr. 2 gesetzten Mexikanerin Renata Zarazua, die gegen die Australierin Jaimee Fourlis mit 6:4, 6:3 siegte, steht die 24-jährige vor einer schweren Aufgabe in der zweiten Runde.

Mit Benjamin Hassan bei den Herren sowie Anna-Lena Friedsam, Noma Noha Akugue und Ella Seidel bei den Damen bestreiten morgen noch weitere DTB-Starter:innen ihre Auftaktrunde in der Qualifikation von Melbourne.

