Monte Carlo-Auslosung: Zverev, Djokovic und Tsitsipas in gleicher Hälfte

Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev, Novak Djokovic und Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas sind beim ATP-Tour-1000-Event in Monte Carlo alle in derselben Hälfte des Draws gelandet. Speziell mit Alexander Zverev hat es die Losfee dieses Mal nicht allzu gut gemeint.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 19:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev will beim ATP-Tour-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo zurück zu seiner Topform finden

Der topgesetzte Deutsche, dessen beste Ergebnisse in Monte Carlo die Halbfinal-Teilnahmen 2018 und 2022 waren, wird wohl gleich mehrere harte Brocken aus dem Weg räumen müssen, wenn er zum ersten Mal in seiner Wahlheimat den Turniersieg einfahren will.

Gleich in seiner Auftaktpartie könnte es der Hamburger mit Matteo Berrettini zu tun bekommen, dessen Formkurve zuletzt steil nach oben ging. In Miami konnte sich der Italiener, der in Monte Carlo in Runde eins auf einen Qualifikanten treffen wird, bis ins Viertelfinale vorkämpfen, wo er schließlich Taylor Fritz in einem extrem engen Match unterlag. In Runde drei würde auf Zverev dann höchstwahrscheinlich einer aus dem Trio Jiri Lehecka, Sebastian Korda und Lorenzo Musetti warten. Vor allem Letztgenannter ist auf Sand wohl einer der unangenehmsten Gegner, den man in den ersten Runden zugelost bekommen kann.

Viertelfinale gegen Tsitsipas, Halbfinale gegen Djokovic?

Geht es streng nach der Papierform, wird sich der topgesetzte Deutsche dann im Viertelfinale mit Stefanos Tsitsipas messen, der das Turnier im Fürstentum in den letzten vier Jahren gleich drei Mal für sich entscheiden konnte. Im Halbfinale könnte es dann zum Duell mit Novak Djokovic kommen, der sich in Miami wieder in prächtiger Form präsentiert hatte. Wenn es nach der Setzliste geht, wäre Carlos Alcaraz schließlich der Finalgegner. Der an Nummer zwei gesetzte Spanier könnte es auf dem Weg in ein mögliches Endspiel mit Francisco Cerundolo, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev oder Arthur Fils (im Viertelfinale) und Jack Draper oder Casper Ruud (im Semifinale) zu tun bekommen - vorausgesetzt natürlich, dass große Überraschungen ausbleiben.

Eine absolut machbare Aufgabe hat indes Jan-Lennard Struff zugelost bekommen. Der 34-Jährige trifft in seinem Auftaktmatch auf den monegassischen Wildcard-Träger Valentin Vacherot, der derzeit im Ranking auf Platz 259 steht. In der zweiten Runde würde auf den Deutschen der Sieger des Match-Ups zwischen Nicolas Jarry und Grigor Dimitrov warten.

In der zweiten Runde könnte es außerdem zu einem absoluten Kracher kommen. Wenn sich der nunmehr 40-jährige Haudegen Stan Wawrinka in seinem Erstrunden-Match gegen Alejandro Tabilo durchsetzt, ist sein Zweitrunden-Gegner niemand geringerer als Novak Djokvic. Das wäre wohl ein Leckerbissen, auf den sich die gesamte Tenniswelt freuen würde.

Einzel-Tableau der Herren in Monte Carlo