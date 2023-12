Moya über letzte Nadal-Saison: "Wenn's gut läuft - warum sollte er nicht weitermachen?"

Rafael Nadal wird in knapp zwei Wochen sein Comeback geben. Aber wie steht es um ihn? Coach Carlos Moya gibt Einblicke.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2023, 14:59 Uhr

© Getty Images

Bald wird es ernst für Rafael Nadal: Beim Turnier in Brisbane (ab 31. Dezember) wird der spanische Matador seine Rückkehr auf die Tour feiern, nachdem er quasi ein Jahre außer Gefecht gesetzt war, sich bei den Australian Open an der Hüfte verletzt hatte und operiert werden musste.

2024 könnte nun Nadals letztes Jahr auf der Tour werden - wobei man nichts auschließen mag. Das tut Nadal nicht und ebenso wenig Coach Carlos Moya. Man sei fast süchtig aufgrund des Adrenalins, wenn man einen Sport so lange ausgeübt habe, so der Ex-Profi. "Er will die Tür nicht verschließen", erklärte er Nadals offene Hintertür für eine mögliche Fortsetzung im Gespräch mit der ATP. "Wenn es gut läuft und er alles aushält, warum nicht weitermachen?"

Aber natürlich könne man aktuell noch nichts sagen, zu viel könne passieren innerhalb eines Jahres. Wobei Nadal einen kaum noch überraschen könne, so Moya, zumindest im positiven Bereich habe er alles schon gesehen. "Ich habe Undenkbares miterlebt, außerweltliche Sachen", so der Spanier. "Er ist immer noch Rafa Nadal, wir wissen also, über wen wir hier sprechen."

Vor allem falle ihm dabei das Australian-Open-Finale 2022 gegen Daniil Medvedev und die folgenden French Open ein. "Ich weiß nicht, ob irgendjemand in der Geschichte des Tennissports ein Grand-Slam-Turnier unter den Bedingungen gewonnen hat, in denen Rafa es in Roland Garros geschafft hat."

Nadal-Comeback: Wie ein Videospiel

Ein Großteil des Combacktrips habe übrigens darin bestanden, Nadal zu bremsen - "was das Training anbelangt, die Stunden dabei, die Intensität".

Die Anstrengungen bis zum ersten Match verglich Moya dabei mit einem Videospiel. Das Level steigere sich, auch wenn man denke, dass man schon gut spiele. Dann kämen die nächsten Gegner, dann schlage man sie auch, und das nächste Mal werde es noch schwieriger.

"Die Dinge werden immer schwieriger, aber auch das Niveau des Spielers steigt. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg."