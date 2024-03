München und Barcelona: Im kommenden Jahr auf Augenhöhe?

Die ATP-Turniere in Barcelona und München finden auch in diesem Jahr parallel statt. 2025 werden die beiden Traditionsevents dann derselben Kategorie angehören.

von tennisnet.com

© Getty Images Carlos Alcaraz beim traditionellen Champions-Bad in Barcelona

Im kommenden Jahr werden sich Barcelona und München im Tennissport also auch kategorisch auf Augenhöhe begegnen, das Event beim MTTC Iphitos klettert vom 250er - in das 500er-Level. Die Idee dahinter ist klar: Mit der höheren Einstufung erwartet man sich auch ein noch attraktiveres Teilnehmerfeld. Mit Blick auf die beiden Entry Lists für die bald anstehenden aktuellen Events darf man aber durchaus fragen, ob das denn wirklich der Fall sein wird. Viel mehr: kann:

Denn in München startet mit Alexander Zverev jener Mann, der für das Event als Lokalmatador und Publikumsmagnet seit Jahren volle Tribünen garantiert. In Barcelona fiel diese Rolle jahrelang Rafael Nadal zu, bis nun Carlos Alcaraz den Staffelstab übernommen hat. 2024 werden beide Spanier dort aufschlagen, Rafa wohl zum letzten Mal. Vielleicht hat Barcelona durch die Doppel-Besetzung des Local Heros gegenüber München die Nase vorne.

Bei den BMW Open setzt man dagegen auf den zweimaligen Titelträger Holger Rune. Ob man den Dänen nun mag oder nicht: Unterhaltung ist eigentlich immer garantiert. Barcelona kontert aus den Top Ten mit Casper Ruud, Andrey Rublev und Alex de Minaur (ist also zumindest numerisch überlegen).

Spannende Spielermischung in München

Der Rest ist dann Geschmacksache. Allerdings hat es Turnierdirektor Patrik Kühnen bei den BMW Open 2024 wirklich geschafft, einen spannenden Mix zusammenzustellen. Und zwar aus aufregenden jungen Profis (wie Jakob Mensch oder Alex Michelsen), Ex-Top-Spielern auf dem Weg zurück (wie Andy Murray, Matteo Berrettini und Dominic Thiem), und auch interessanten Athleten, die etwas zu beweisen haben (wie Jan-Lennard Struff oder Félix Auger-Aliassime).

Wer da wie dort fehlt? Novak Djokovic, der in der nämlichen Woche pausiert. Und vor allem Jannik Sinner, der eine bewundernswerte Work Life Balance gefunden hat.

Wer auch immer den letzten 250er-Titel in München holt, er wird dies auf dem klassischen Center Court inmitten des MTTC Iphitos tun. Für ein 500er-Event ist mehr Fanfläche vonnöten - weshalb im kommenden Jahr buchstäblich „outside the box“ gedacht wird wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Der neue Center Court mit einem Fassungsvermögen von mehr als 7.000 Fans (bislang sind es 4.300) soll außerhalb des aktuellen Geländes des veranstaltenden Clubs entstehen.

In Sachen Infrastruktur zieht München also mit Barcelona bald gleich. Bleibt nur noch die Frage des Wetters. Und da wird man in Spanien Mitte April wohl auf ewig die Nase vorne haben.