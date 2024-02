Nach Aus beim DTB: Wer folgt auf Barbara Rittner?

Barbara Rittner und der DTB gehen getrennte Wege. Damit verlässt die zentrale Person des deutschen Frauentennis den Deutschen Tennisbund. Wer nachfolgt ist auch abhängig von einer grundlegenden Frage.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 23:26 Uhr

© Getty Images Barbara Rittners Ära beim DTB endet nach 19 Jahren.

19 Jahre lang war Barbara Rittner beim Deutschen Tennisbund in verschiedenen Tätigkeiten aktiv, zuerst als Chefin des Fed Cup Teams, anschließend als Chef-Bundestrainern. Am Sonntag vermeldete der DTB den Abschied von Barbara Rittner.

Rittner begleitete in den fast 20 Jahren eine besondere Generation um Angelique Kerber, Julia Görges und Andrea Petkovic. Zuletzt stand das deutsche Tennis in weiblicher Hinsicht jedoch in der Kritik, da durch fehlenden Nachwuchs eine große Lücke zur Weltspitze entstand. Erst in den letzten Monaten kam der Eindruck auf, dass junge Spielerinnen wie Ella Seidel oder Noma Noha Akugue diese Durststrecke in nicht allzu ferner Zukunft beenden könnten.

Diese "neue" Generation wird nun auf Barbara Rittner verzichten müssen, die in ihrer letzten Funktion als Chef-Bundestrainerin sämtliche Altersklassen und Spielerinnen begleitete. Definitiv eine Zäsur, aber keineswegs der bevorstehende Untergang der deutschen Tennisdamen.

Andrea Petkovic als Chef-Bundestrainerin?

Vielmehr eine Chance für neue Ideen. Eventuell wird auch der Stamm DTB-Trainern eine Veränderung erfahren, ein zu extremer Austausch könnte dabei jedoch auch das falsche Element sein.

Wer die offene Stelle nun besetzt, wird der Deutsche Tennisbund sicherlich in kurzer Zeit bekannt geben. Viele Fans wünschen sich ein beliebtes Gesicht an der Spitze der deutschen Tennisfrauen, wie zum Beispiel Andrea Petkovic, die jedoch vielen anderen Verpflichtungen nachkommen muss und bisher eher wenig Coachingerfahrung gesammelt hat. Wahrscheinlich ist, dass die Wahl auf eine Person fällt, die schon länger im DTB als Trainerin aktiv ist, wie beispielsweise Jasmin Wöhr. Wöhr betreut das aktuelle Porsche Talent Team, welches als offizielles Nachwuchsteam des Deutschen Tennisbundes fungiert, dem u.a. auch Ella Seidel und Noma Noha Akugue angehören.

Es wird letztendlich auch davon abhängen, was sich die führenden Personen des Verbandes auf dieser Postion wünschen: eine Trainerin mit viel Expertise oder eine Person mit eventuell weniger Trainererfahrung und mehr Öffentlichwirksamkeit.

