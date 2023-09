Nach Chengdu-Titel: Zverev mit besten Chancen auf ATP-Finals

Alexander Zverev feierte beim 250er ATP-Event seinen zweiten Titel der Saison. Ein wichtiger Schritt zur Teilnahme bei den ATP Finals ab dem 12. November.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2023, 18:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev sammelte in Chengdu 250 ATP-Punkte mit dem Titelgewinn.

Auch wenn bei den vier großen Turnieren definitiv mehr Punkte zu holen sind, erweisen sich die 250 Punkte, die Zverev der Titelgewinn im chinesischen Chengdu einbringen, als wichtig für die Teilnahme beim Jahresendturnier in Turin.

Wie üblich werden die acht Spieler mit der höchsten Anzahl an gesammelten Punkten des Kalenderjahres bei den Finals aufschlagen. Die deutsche Nummer eins steht in der Jahreswertung nach dem Triumph in China nun auf dem siebten Platz, der zur Qualifikation für das lukrative Turnier in Italien reichen würde.

Alexander Zverev überholt Holger Rune im Race

Zverev (3270 ATP-Punkte im laufenden Kalenderjahr) überholt damit Holger Rune (3055 Punkte), der auf Platz acht weiterhin zu den aktuell qualifizierten Spielern gehören würde. Taylor Fritz folgt allerdings auf Rang neun mit 45 Punkten Abstand (3010 Punkte). Zum zehntplatzierten Casper Ruud (2625 Punkte) ist der Abstand bereits größer, was die Chancen zur Teilnahme für Zverev vergrößert.

Bereits fest qualifiziert für das Jahresendturnier der ATP-Tour sind wenig überraschend Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev. Auf den Plätzen vier bis sechs rangieren aktuell Jannik Sinner, Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas. Viele Punkte auf einen Schlag gibt es in den kommenden Wochen für die Spieler nur noch bei den beiden Masters-Turnieren in Shanghai und Paris zu sammeln.